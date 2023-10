Ablösefreier Offensivspieler des FC St. Pauli nächster Eintracht-Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat offenbar einen Profi des FC St. Pauli im Visier. Der Offensivspieler wäre nach der laufenden Saison ablösefrei.

Frankfurt/Hamburg – Die Saison ist erst sieben Spieltage alt und doch laufen bereits die Planungen für die Spielzeit 2024/25. Vor allem bei Profis, deren Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, ist Eile geboten. Ab Januar, also ein halbes Jahr vor Vertragsende, dürfen interessierte Vereine mit den betroffenen Akteuren sprechen und Verhandlungen aufnehmen.

Marcel Hartel Geboren: 19. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Köln Verein: FC St. Pauli Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt plant Saison 2024/25

Ein Spieler, der bislang eine starke Saison spielt und dadurch Begehrlichkeiten geweckt hat, ist Marcel Hartel. Der Offensivspieler steht beim FC St. Pauli unter Vertrag und gehört zu den Leistungsträgern und Führungsspielern seiner Mannschaft, die derzeit auf Platz eins der Tabelle der 2. Bundesliga steht.

Sollte der FC St. Pauli weiterhin solche Leistungen zeigen wie bisher, könnte es am Ende der Saison zum Aufstieg in die Bundesliga reichen. Marcel Hartel wäre aber ein Spieler, der auch ohne Aufstieg in der kommenden Saison im deutschen Fußball-Oberhaus kicken könnte. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, ist ein Bundesliga-Trio am Offensivspieler interessiert.

Hat Eintracht Frankfurt Interesse an einer Verpflichtung von Marcel Hartel? © IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Eintracht Frankfurt soll einer dieser Vereine sein, die Hartel gerne verpflichten würden. Die Konkurrenz ist aber nicht klein. Aus der Bundesliga zeigen offenbar Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln ebenfalls Interesse. Außerdem ist überhaupt nicht klar, dass der Offensivspieler den FC St. Pauli auch verlassen wird. Eine Vertragsverlängerung ist ebenfalls eine Option für Hartel.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Hartel?

Aus dem Bundesligatrio ist die SGE zwar der finanzstärkste Klub, vor allem die Geißböcke könnten den Adlern aber einen Strich durch die Rechnung machen. Hartel ist nämlich gebürtiger Kölner und durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des FC. Bei seinem Heimatverein wurde er auch 2016 Profi, bevor es ihn ein Jahr später zu Union Berlin zog.

Eine Rückkehr zum 1. FC Köln könnte für Hartel eine Herzensangelegenheit sein. Vor allem hätte er bei den Geißböcken von Anfang an sehr gute Chancen auf einen Stammplatz und viele Einsätze – das wäre bei Eintracht Frankfurt vermutlich anders. Die nächsten Monate werden zeigen, welchen Weg Hartel für seine Zukunft wählt. (smr)