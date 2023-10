Eintracht plötzlich mit Neuzugang einig? Sein Klub verlangt 15 Millionen Euro

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und offenbar beim belgischen Klub RSC Anderlecht fündig geworden.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt kommt nach dem Umbruch im Kader so langsam ins Rollen. Das 3:1 bei der TSG Hoffenheim bedeutet den zweiten Bundesligasieg in Serie für die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller. Bis zur Winterpause will die SGE an den internationalen Plätzen dranbleiben, um dann im neuen Jahr mit Verstärkungen anzugreifen.

Zeno Debast Geboren: 24. Oktober 2003 (Alter 20 Jahre), Halle, Belgien Verein: RSC Anderlecht Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkungen

Im Januar kann Sportvorstand Markus Krösche mit dem Geldkoffer losziehen und den ein oder anderen Stürmer verpflichten. Doch nicht nur in vorderster Front hält Eintracht Frankfurt die Augen offen, auch auf anderen Positionen sind Neuzugänge möglich. Kommenden Sommer wird Kapitän Sebastian Rode seine Karriere beenden, deshalb wird bereits ein Nachfolger für den Routinier gesucht und auch in der Innenverteidigung könnte ein Spieler kommen, um Toppmöller mehr Optionen zu geben.

Bereits vor einigen Wochen berichtete die belgische Tageszeitung Nieuwsblad vom Interesse der Eintracht an Zeno Debast vom RSC Anderlecht. Ein Wechsel klappte nicht im letzten Transferfenster, das Interesse soll aber weiterhin groß sein am 20-Jährigen. Nach Informationen des TV-Senders Sport1 herrscht offenbar bereits eine grundsätzliche Einigung zwischen der SGE und dem vierfachen belgischen Nationalspieler, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft.

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Zeno Debast. © IMAGO

Debast, der einen Marktwert in Höhe von 13 Millionen Euro aufweist, gilt als eines der größten Defensiv-Talente Belgiens. In der vergangenen Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend 49 Pflichtspiele für den RSC Anderlecht, in denen er einen Treffer vorbereiten konnte. Hervorzuheben ist, dass der 20-Jährige bei jedem seiner Einsätze in der Startelf stand. In der laufenden Spielzeit absolvierte er zehn von elf möglichen Partien.

Eintracht Frankfurt mit Interessse an Debast?

Die SGE soll für den Verteidiger, der die gesamte Nachwuchsabteilung des RSC Anderlecht durchlief, bereits ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro abgegeben haben, das die Belgier jedoch ablehnten. Nach Informationen von Nieuwsblad verlangt Anderlecht mindestens 15 Millionen Euro für Debast.

Offen ist, wann ein Wechsel über die Bühne gehen könnte. Lässt Anderlecht einen wichtigen Spieler einfach während der Saison ziehen? „Normalerweise spiele ich die Saison für Anderlecht zu Ende“, sagte Zeno Debast kürzlich gegenüber der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws – klingt nicht danach, als sei ein Abgang im Winter ausgeschlossen. (smr)