Eintracht macht „Neuzugang“ fix: Großes Talent unterschreibt Vertrag

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat einen Nachwuchsspieler an den Verein gebunden. Elias Baum unterschrieb seinen ersten Profivertrag.

Frankfurt – Die SGE hat Nachwuchsspieler Elias Baum mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige machte seine ersten Schritte im Fußball beim FC 1957 Marxheim und wechselte 2015 in die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt. Er absolvierte bereits die Saisonvorbereitung unter Cheftrainer Dino Toppmöller und stand in den Conference-League-Spielen gegen den Aberdeen FC und bei PAOK FC im Kader.

Elias Baum Geboren: 26. Oktober 2005 (Alter 18 Jahre) Verein: Eintracht Frankfurt Position: Rechter Verteidiger

Eintracht Frankfurt: Baum erhält Profivertrag

„Elias hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten herausragend entwickelt. In unserer U21 ist er trotz seines sehr jungen Alters bereits ein absoluter Leistungsträger und hat darüber hinaus auch bei den Profis mit guten Trainings- und Testspielleistungen auf sich aufmerksam gemacht“, sagte Timmo Hardung zu den Leistungen von Elias Baum. „

„Mit seiner mutigen, offensiv ausgerichteten und nicht zuletzt vielseitigen Spielweise weist er ein sehr spannendes Profil eines Außenverteidigers auf. Neben seinem fußballerischen Talent ist Elias auch charakterlich ein super Typ und immer bereit, dazuzulernen. Wir freuen uns sehr auf seine nächsten Schritte bei Eintracht Frankfurt und die kommende Zeit mit ihm“, so der Eintracht-Sportdirektor weiter.

Elias Baum (l.) hat seinen ersten Profivertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. © Eintracht Frankfurt

In der laufenden Saison absolvierte Baum bislang zehn Spiele in der Regionalliga Südwest für Eintracht Frankfurt II, in denen er einen Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete. Der 18-Jährige hat seinen Anteil daran, dass die SGE-Reserve als Aufsteiger auf einem sehr guten fünften Platz steht.

Eintracht Frankfurt: Viel Lob für großes Talent

„Wir haben ihn letztes Jahr schon in der U21 eingesetzt. Weil wir gesehen haben, was er mitbringt, und weil er uns einfach verstärkt. Er wird seinen Weg mit Sicherheit gehen. Elias ist in meinen und unseren Augen in Deutschland einer der interessantesten Außenverteidiger in seinem Jahrgang. Er bringt vieles mit“, lobte U21-Cheftrainer Kristjan Glibo seinen Spieler zuletzt im Gespräch mit Bild.

Nach Nacho Ferri, der bereits bei den Profis zum Einsatz kam und durchaus zu überzeugen wusste, steht also schon das nächste große Talent bei Eintracht Frankfurt bereit, um auch unter Bundesligatrainer Toppmöller sein Können zu zeigen. (smr)