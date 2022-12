Über 15.000 Euro Steuerschulden? Zoll erwischt Mustafi mit Luxusuhren – Weltmeister droht Strafverfahren

Von: Antonio José Riether

Dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Shkodran Mustafi droht Ärger. Der 30-Jährige wurde am Zoll mit unverzollten Luxusuhren erwischt.

Frankfurt – In Brasilien wurde Shkodran Mustafi 2014 Weltmeister, heute spielt er in der zweiten spanischen Liga und verbrachte die Weihnachtsfeiertage in Deutschland. Bei seinem Besuch gab es allerdings eine böse Überraschung, und zwar direkt nach der Ankunft am Frankfurter Flughafen. Aufgrund einer folgenschweren Kontrolle am Zoll steht Mustafi nun viel Ärger mit den Behörden bevor, einem Bericht nach wurde sogar ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet.

Shkodran Mustafi Geboren: 17. April 1992 in Bad Hersfeld Verein: UD Levante Profi-Stationen: Sampdoria Genua, FC Arsenal, FC Valencia, FC Schalke 04 Länderspiele: 20 (2 Tore)

Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi mit Luxusuhren am Zoll erwischt

Wie Bild schreibt, kam es am 24. Dezember bei Mustafis Ankunft in Deutschland prompt zu Problemen, da der Profi offenbar mehrere Luxusuhren transportiert, jedoch nicht verzollt hatte. Bei einer Kontrolle fielen den Beamten Modelle der Marke Rolex auf, die offenbar in Mustafis Gepäck verstaut waren.

Dem Bericht zufolge gab der ehemalige Abwehrmann des FC Arsenal sogar an, die Uhren extra in seiner alten Heimat London besorgt zu haben. Mustafi soll leidenschaftlicher Sammler von Luxusuhren sein und zählt zu den Stammkunden des Uhrengeschäfts in der britischen Metropole, wie das Blatt schreibt.

Shkodran Mustafi steht aktuell beim spanischen Zweitligisten UD Levante unter Vertrag. © Joan Valls/imago

Wegen Luxusuhren: Zoll leitet Strafverfahren gegen den Ex-DFB-Spieler Mustafi ein

Zwar habe der gebürtige Hesse die Mehrwertsteuer für die Luxusartikel in England abgegeben, dennoch verzichtete er – wohl aus Unwissenheit – darauf, sie am Zoll anzumelden. Einer Strafe wird sich Mustafi nun nicht entziehen können, dem Artikel zufolge leitete der Zoll Frankfurt sogar ein Strafverfahren gegen den Ex-Nationalspieler ein.

Bei dem Verfahren soll es nach Informationen von Bild um mehr als 15.000 Euro Steuerschulden gehen, zudem könnte eine saftige Strafe für das Einführen der Uhren folgen. Das zuständige Hauptzollamt verzichtete auf Auskünfte, auch Mustafi selbst gab kein Statement ab.

Mustafi wurde 2014 über Nacht vom unbekannten Auslands-Kicker zum DFB-Star

Im Jahr 2014 wurde Shkodran Mustafi überraschend als unbekannter Verteidiger von Sampdoria Genua von Jogi Löw in den Kader für die Weltmeisterschaft berufen. Ein einziges Länderspiel hatte der Deutsch-Albaner zuvor bestritten. Dennoch kam er auf drei Einsätze bei der WM, eine Verletzung während des Turniers verhinderte weitere.

Nach der WM kam Mustafi nur noch sporadisch zum Einsatz, sein letztes Spiel im DFB-Dress absolvierte er im Oktober 2017. Im Sommer desselben Jahres holte er mit der Nationalelf auch den Confederations Cup. Neben den Titeln mit der Nationalelf holte er mit Arsenal zwei FA-Cup-Siege, aktuell kämpft er um den Aufstieg in die erste spanische Liga. (ajr)