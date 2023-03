„Sollten grundsätzlich kein Veltins verkaufen“: So reagieren Fans auf das Alkoholverbot beim Revierderby

Von: Johannes Skiba

Das Alkoholverbot für das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 sorgt für Unmut bei vielen friedlichen Fans.

Gelsenkirchen – Am Samstag (11. März) kommt es zum historischen Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Es ist das 100. Duell der beiden großen Rivalen. Die Vorfreude ist riesig, wird jedoch etwas von der Polizei getrübt, die dem Sicherheitskonzept von S04 nicht zustimmte. Infolgedessen gab der Klub bekannt, im Rahmen des Derbys im und um das Stadion keinen Alkohol auszuschenken.

In einem Statement machte der Klub deutlich, dass er die Entscheidung eines Alkoholverbots als „grundsätzlich weder verhältnismäßig noch zielführend mit Blick auf die Argumentation der Sicherheitsbehörden“ erachtet. Dazu bezieht sich der Verein außerdem auf eine Studie der Universitäten Liverpool und Manchester aus dem Jahr 2010, die belegt, „dass Alkoholverbote nicht die so häufig proklamierten Effekte“ erzielen. Auch die Fans bekundeten auf Twitter ihren Unmut. Eine Userin schrieb: „Unnötige Bestrafung für alle, die nur Fußball gucken wollen. Die Chaoten kommen dann noch voller ins Stadion, als sonst. Da ist Stress leider vorprogrammiert.“ Auf der Social-Media-Plattform trendete zwischenzeitlich sogar der Begriff „Prohibition“.

Am Samstag wird es kein Bier in der Veltins Arena geben. © Koch/imago

Polizei reagiert auf Massenschlägerei mit Kollektivstrafe für das Spiel von Schalke 04 und Borussia Dortmund

Als ein Grund für das Alkoholverbot beim Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund gilt der Angriff auf ein Schalker Vereinsheim von Fans der Dortmunder und Rot-Weiß Essen Ende Februar, bei dem es zu einer Massenschlägerei mit vier Schwerverletzten kam. In diesem Rahmen kam es wiederum am Donnerstagmorgen (9. März) in mehreren Wohnungen in Nordrhein-Westfalen zu einer Razzia des SEK. NRW-Innenminister Herbert Reul sagt zur Bild: „Ich finde es riesig, dass wir in diesem Bereich der Hooligan-Szene jetzt mal Tabula rasa gemacht haben.“

Die Kollektivstrafe für den Bundesliga-Kracher sehen die meisten Fans durch den Vorfall aber nicht gerechtfertigt. So schrieb ein User auf Twitter über das Alkoholverbot: „Blinder Aktionismus und eine sinnfreie Kollektivstrafe als ,Prävention‘ (…). So macht man jeden friedlichen Fußballfan zum ,Verdächtigen‘.“

Borussia Dortmund als Favorit im Revierderby gegen abstiegsbedrohte Schalker

Ein Twitter-Nutzer nahm das Alkoholverbot für die Partie von Borussia Dortmund und Schalke 04 jedoch mit Humor: „Ich bin ja der Meinung ihr solltet grundsätzlich kein Veltins verkaufen“, schrieb der User in Anspielung auf das vom Schalke-Sponsor vertriebene Stadionbier in der Veltins Arena.

Neben der großen Diskussion um das Ausschankverbot wird am Samstag aber auch Fußball gespielt. Während die Siegesserie des BVB unter der Woche in der Champions League jäh gegen den FC Chelsea endete, ist Schalke mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen. Zuletzt gab es gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Stuttgart und Bochum sogar zwei Siege in Folge. Die Dortmunder sind als Tabellenzweiter dennoch der Favorit, sind aber ob der guten Form des Erzrivalen gewarnt. (jsk)