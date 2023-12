Siewerts Chancen auf Cheftrainerposten in Mainz steigen

Löste Anganf November Bo Svensson als Cheftrainer in Mainz ab: Trainer Jan Siewert. © Bernd Thissen/dpa

Nach dem Rücktritt von Chefcoach Bo Svensson sprang Jan Siewert als Interimslösung ein. Seine bisherige Arbeit kommt in Mainz gut an. Nun steht eine Entscheidung bevor.

Dortmund - Die Chancen von Jan Siewert auf eine dauerhafte Beförderung zum Cheftrainer von Mainz 05 scheinen gestiegen zu sein.

„Ich glaube, dass er es ganz gut macht. Er ist sicherlich in der Pole Position, wenn wir darüber nachdenken, wer in der Rückrunde Trainer ist“, sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt nach dem achtbaren 1:1 (1:1) der Mainzer bei Borussia Dortmund. Siewert hatte den zurückgetretenen Bo Svensson Anfang November als Interimslösung ersetzt. Zum damaligen Zeitpunkt rangierte die Mannschaft mit nur drei Zählern auf dem letzten Tabellenplatz.

Schmidt lobte die bisherige Arbeit des 41-Jährigen: „Er hat das Team stabilisiert. Das sieht man - sieben Spiele, sieben Punkte. Das Team ist solide geworden unter ihm.“ Eine Entscheidung kündigte der Sportdirektor für die „nächsten Tage“ an: „Wir setzen uns zusammen, sprechen miteinander und werden dann kommunizieren, wie wir weitergehen. Wir werden sicherlich nicht bis zum 1. Januar warten. Der Abstiegskampf hat jetzt richtig begonnen. Dieser eine Punkt vor der Winterpause muss allen einen Schub geben und neues Leben einhauchen.“

Siewert selbst wollte seine Chancen nicht bewerten. Es sei klar, dass die Vereinsführung sich bei der Entscheidung „alle Zeit der Welt nimmt, um sich das anzuschauen“. „Wir halten uns an den Fahrplan, den wir ausgegeben haben. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Mainz 05 in der Bundesliga bleibt. Wir setzen uns in aller Ruhe zusammen. Was dann ist, wird die Zukunft zeigen“, sagte der Interimscoach. dpa