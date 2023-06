Skandal bei Länderspiel in Österreich: Nationalmannschaft bricht Partie ab

Von: Melanie Gottschalk

Das Testspiel zwischen Katar und Neuseeland in Österreich ist am Montagabend nach 45 Minuten abgebrochen worden. Grund sind Rassismus-Vorwürfe.

Ritzingen - Das Testspiel zwischen den Nationalmannschaften von Neuseeland und Katar – Gastgeber der Winter-WM 2022 – in Österreich hat am Montagabend ein frühzeitiges Ende gefunden. Der Grund: Neuseelands Spieler Michael Boxall soll von einem katarischen Spieler „rassistisch beleidigt“ worden sein. Das teilte der neuseeländische Fußball-Verband am Montagabend auf Twitter mit.

Neuseeland wirft Katar „rassistische Beleidigung“ vor

Was genau passiert war, blieb vorerst unklar. In einem Tweet schrieben die Neuseeländer: „Michael Boxall wurde rassistisch beleidigt in der ersten Halbzeit von einem Spieler Katars. Es wurden keine offiziellen Maßnahmen ergriffen, daher hat die Mannschaft sich darauf geeinigt, nicht mehr zur zweiten Halbzeit herauszukommen.“

In einer Mitteilung, die auf der Homepage des Verbandes veröffentlicht wurde, spezifizierten die All Whites den Vorfall dann noch etwas. Er habe sich in der 40. Minute zugetragen, mehrere Spieler aus Neuseeland hätten die Beleidigung gehört. Dies sei den „Offiziellen“ vermeldet worden, doch niemand habe gehandelt. Deshalb habe sich die Mannschaft entschieden, nach der Pause nicht aus der Kabine zu kommen.

Neuseeländische Spieler erhalten Unterstützung von Fußball-Verband

Der Vorstandsvorsitzende des neuseeländischen Fußball-Verbandes, Andrew Pragnell, unterstützte die Aktion seiner Spieler: „Wir unterstützen unsere Spieler vollkommen, die sich zu diesem Schritt entschieden haben“, wird er in der Mitteilung zitiert. „Wir wollen niemals einen Spielabbruch sehen, aber manche Vorfälle sind größer als der Fußball und es ist wichtig, seinen Standpunkt klarzumachen.“ Im Fußball gebe es keinen Platz für Rassismus.

Katars Nationaltrainer Carlos Queiroz erklärte nach dem Abbruch, dass der neuseeländische Kapitän in der Halbzeit zu ihm gekommen sei, um ihm mitzuteilen, dass die All Whites das Spiel nicht fortsetzen würden. „Offenbar gab es einen Wortwechsel zwischen zwei Spielern auf dem Spielfeld“, sagte der Portugiese Queiroz dem katarischen Sportsender Alkass: „Die neuseeländischen Spieler beschlossen, ihren Mannschaftskameraden zu unterstützen. Unser gesamtes Team beschloss, unseren Spieler zu unterstützen.“

Der neuseeländische Fußball-Verband teilte auf Twitter mit, dass Michael Boxall während der Partie gegen Katar „rassistisch beleidigt“ worden sei. © Johanna Wallen/imago

Der Schiedsrichter habe den verbalen Schlagabtausch nicht gehört, sagte Queiroz weiter, „die Bänke, die Trainer, niemand hat etwas gehört. Es war nur ein Streit zwischen zwei Spielern.“ Er erwarte, dass der Weltverband FIFA den Vorfall untersuchen werde.(msb/dpa)