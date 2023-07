Skhiri begründet Eintracht-Wechsel – und nennt ambitioniertes Ziel

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat mit Ellyes Skhiri einen Wunschspieler verpflichtet. Der Neuzugang kommt mit einem ambitionierten Ziel an den Main.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt konnte namhafte Konkurrenten wie den italienischen Top-Klub AC Mailand ausstechen und Wunschspieler Ellyes Skhiri verpflichten. Weil sein Vertrag beim 1. FC Köln auslief, wechselt der tunesische Nationalspieler ablösefrei vom Rhein an den Main und soll in der Zentrale der Adler aufräumen.

Ellyes Skhiri Geboren: 10. Mai 1995 (Alter 28 Jahre), Lunel, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Defensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt verpflichtet Wunschspieler

„Mit Ellyes Skhiri konnten wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten. Er ist ein gestandener Bundesligaspieler mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung. Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert. Ellyes wird ein wichtiger Spieler und Stabilisator im defensiven Mittelfeld sein“, so Sportchef Markus Krösche zum Transfer-Coup.

Skhiri selbst ist glücklich, bei der SGE unterschrieben zu haben. „Mein Vertrag in Köln ist ausgelaufen und ich hatte die Möglichkeit, ein neues Projekt anzugehen. Wir haben viel miteinander gesprochen und ich habe gespürt, dass mich der ganze Verein haben möchte. Das war für mich sehr wichtig. Die Eintracht hat wie ich große Ambitionen. Ich freue mich, hier zu sein, und will mit der Arbeit loslegen“, nannte der 28-Jährige die Gründe, wegen der er sich für Eintracht Frankfurt entschied.

Ellyes Skhiri wechselt zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Seine Ziele bei Eintracht Frankfurt sind jedenfalls groß. „In den Gesprächen mit Markus und dem Trainer war klar, dass wir hohe Ambitionen in der Bundesliga haben. Auch, wenn es schwer ist: Wir wollen auch Titel! Dafür müssen wir arbeiten und die richtige Mentalität zeigen. Wir werden sehen, was letztendlich passiert. Aber ich werde hart arbeiten und bin sehr glücklich, hier zu sein“, wird er auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Eintracht Frankfurt: Skhiri begründet Wechsel

Skhiri spielte vor seinem Wechsel vier Jahre für den 1. FC Köln, für den er 118 Bundesligaspiele bestritt, in denen ihm 17 Treffer und acht Vorlagen gelangen. Die Rheinländer wollten den Vertrag von „Flaco“, wie er seit seiner Zeit in Montpellier genannt wird, gerne verlängern, der Spieler entschied sich aber dagegen.

Von Köln aus bekam Skhiri die letzten Jahre der Eintracht mit und zeigt sich beeindruckt über die erreichten Erfolge. „In den vergangenen Jahren hat die Eintracht einen großen Schritt gemacht. Den Europapokalsieg habe ich im Fernsehen gesehen. Man hat gesehen, was in dem Verein steckt und welche Fans er hat. Das war ebenfalls wichtig für mich. Es ist ein großer Klub mit großen Ambitionen und besten Voraussetzungen.“ Nun will er mithelfen, weitere Erfolge zu feiern. (smr)