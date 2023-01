„51-Jähriger mit Legasthenie sucht ...“: Partner-Kontaktanzeige geht unter Fußball-Fans viral

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Eine Kontaktanzeige eines Arminia-Bielefeld-Fans (hier im Foto ein paar Anhänger nach dem Aufstieg) geht viral. © picture-alliance/ dpa | Uwe Anspach / picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Kontaktanzeigen in Zeitungen scheinen altmodisch zu sein, erfüllen dennoch ihren Zweck. Bei einer aktuellen müssen viele Fußball-Fans schmunzeln.

Artikel wurde im Januar 2022 erstveröffentlicht: München – Wer soll eigentlich in der heutigen Zeit noch mitkommen? Als Fußball-Fan, den alle Profi-Ligen interessieren, bleibt einem nichts anderes übrig, als etliche Abos abzuschließen. DAZN, Sky, Amazon, Magenta Sport und teilweise sogar RTL+ für Conference League. Da gibt es einige, die sich auf die gute, alte Sportschau am Samstagabend verlassen oder das Sportstudio auf ZDF verfolgen. Was aber, wenn der Partner oder die Partnerin Abonnements hat? Zwei Fliegen mit einer Klappe - das dachte sich auch ein 51-Jähriger.

Kontaktanzeigen und Partnersuche sind vielleicht zu Pandemie-Zeiten noch wichtiger geworden. Keine überfüllten Restaurants, Kneipen, Konzerte, Clubs oder Großveranstaltungen sind mehr möglich, in denen man ins Gespräch kommt. Da ist natürlich die Abo-Lage auf dem heimischen Sofa besser - am besten mit jemandem zusammen. Und genau das erhofft sich ein Mann. Eine Kontaktanzeige, die 11Freunde-Chefredakteur Philipp Köster oder auch Fußball-Kommentator Robby Hunke auf ihren Social-Media-Accounts Twitter und Instagram veröffentlichten, finden viele Fußball-Fans zum Schmunzeln. Dort schreibt ein Mann: „51-Jähriger mit Legasthenie sucht schlanke, liebevolle, treue, ehrliche 27- bis 40-Jährige, 1,50 bis 2,00 Meter, mit Sky und DAZN.“ Beim Alter, sowie bei der Größe hat er deutlichen Spielraum gelassen, was den „Besitz“ der Dame angeht, hat er klare Vorstellungen.

Kontaktanzeige: 51-Jähriger sucht Frau mit DAZN und Sky

Auf der Suche nach Sky und DAZN: Arminia-Fan schreibt Kontaktanzeige

Und was hat er zu bieten? „Ich bin „Arminia“ interessiert, kann kochen und engagiere mich bei den „Grünen“. Kinder erwünscht“, so der Arminia-Bielefeld-Fan. Kein Wunder also, dass er sowohl Sky als auch DAZN braucht. Die Bundesliga läuft freitags und sonntags auf DAZN, samstags auf Sky.

In der Kommentarspalte überschlagen sich die User mit ihren liebsten Passagen aus der Anzeige. Viele amüsiert die Größenangabe am meisten. Andere sehen hierbei die „Legasthenie nicht als größtes Problem“. Ein User meint augenzwinkernd sogar: „Kenne da eine, die hat aber nur Amazon.“ (ank)