Das gab es diese Saison noch nie! Sky-Änderung bei Bundesliga-Topspiel geplant

Das Topspiel der Bundesliga wird in dieser Saison von Deutschlands Top-Kommentator Wolff-Christoph Fuss begleitet. Diesen Samstag ändert sich dies erstmals in dieser Saison.

Unterföhring - In den vergangenen zwei Jahren fielen bereits zahlreiche Spieler, Trainer und sonstige Akteure der Fußball-Bundesliga aufgrund von Infektionen mit dem Coronavirus aus. So sorgten Infektionswellen innerhalb mancher Mannschaften bereits für Spielausfälle oder Partien mit Rumpf-Kadern, wie etwa beim Heimspiel des FC Bayern gegen Gladbach im vergangenen Monat. Vor dem anstehenden Liga-Wochenende sorgt ein Corona-Fall beim Berichterstatter Pay-TV-Sender für Aufregung.

Bundesliga bei Sky: Pay-TV-Sender muss nach coronabedingtem Ausfall fürs Topspiel umplanen

Diesmal trifft es also nicht die Protagonisten auf dem Platz, sondern den wichtigsten Mann hinter dem Sky-Mikrofon. Wie das Online-Magazin DWDL.de berichtet, wurde Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss positiv auf das Virus getestet. Nun befindet sich die beliebte Fernseh-Stimme in Isolation und droht somit für den Sky-Samstag auszufallen.

Der 45-Jährige, der neuerdings auch einzelne Spiele auf Sat.1 begleitet, ist normalerweise für den Bezahlsender Sky im Einsatz. Bei den Unterföhringern kommentiert er seit der laufenden Spielzeit als alleiniger Reporter alle Topspiele, in den Saisons zuvor wechselten sich die Kommentatoren noch ab. Die nächste Partie stünde demzufolge an diesem Samstag um 18.30 Uhr an, die Live-Bilder des Aufeinandertreffens zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt sollte Wolff ursprünglich mit Erläuterungen und passenden Sprüchen versehen. Daraus wird aber höchstwahrscheinlich nichts.

Bundesliga bei Sky: Fuss fällt wohl mit Corona aus - Bezahlsender hat offenbar einen Plan B in der Hinterhand

Schon bei der Live-Sendung „Glanzparade“, die am Montag auf Sky kommt und normalerweise von Fuss und Frank Buschmann moderiert wird, war der gebürtige Ehringshausener angesichts seiner Infektion nicht mit dabei, er ließ sich jedoch per Video live zuschalten. Während der Show bekräftigte er selbst noch einmal seine Zweifel an einer raschen Genesung, sein Einsatz in der Kommentatoren-Box im Kölner Rhein-Energie-Stadion am Samstag sei demnach fraglich.

Doch wie handelt Sky, wenn der berühmte Kommentator, der vielen als Sprecher der FIFA-Videospielreihe bekannt ist, am Wochenende ausfällt? Wie Fuss während der Sendung am Montag außerdem bekannt gab, soll der Sender bereits an einem Plan B arbeiten. Er selbst hofft auf eine baldige Besserung und ein schnelles Comeback auf dem Kommentatorenplatz. (ajr)