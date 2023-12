Slowakische Nationalmannschaft: Rekorde, Erfolge, Trainer – alle Infos

Juraj Kucka feiert das erste Tor seiner Mannschaft © Liam McBurney / IMAGO

Die slowakische Nationalmannschaft ist auch dieses Jahr wieder bei der EM vertreten. Alle Infos zur Geschichte und den Erfolgen des Teams.

Bratislava – Die slowakische Nationalmannschaft blickt auf eine kurze sowie wenig erfolgreiche Länderspielgeschichte zurück und nahm 2016 Jahren an ihrer ersten Europameisterschaft teil. Für die Slowaken war es erst die zweite Teilnahme an einem Turnier als unabhängige Mannschaft.

Die slowakische Nationalmannschaft: Erfolge und Historie

Die Historie der slowakischen Nationalmannschaft ist von wenigen Erfolgen geprägt, erst in den letzten Jahren erlebte das Team einen Aufschwung und erreichte zweimal hintereinander das Achtelfinale eines Turniers. Die Mannschaft bestritt ihr erstes Länderspiel im Jahr 1939. Der damalige Gegner war das Deutsche Reich, das die Slowaken mit 2:0 besiegten. Von 1945 bis 1993 war das Land Teil der Tschechoslowakei, wodurch die Länderspielgeschichte jahrzehntelang pausierte.

Die Tschechoslowakei erreichte bei den Europameisterschaften 1960 und 1980 das Halbfinale und 1976 das Finale. Zwar spielte die Slowakei nicht als unabhängige Nation, aber die Spieler slowakischer Herkunft waren ein wichtiger Erfolgsfaktor bei diesen Turnieren.

Mit der slowakischen Unabhängigkeit im Jahr 1993 nahm die Mannschaft eigenständig an Turnieren teil, allerdings ohne Erfolg. Im Jahr 2010 nahm die slowakische Nationalmannschaft erstmals an der Endrunde eines Turniers teil. Die Mannschaft erreichte das Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Sechs Jahre später nahm die Slowakei erstmals an einer Europameisterschaft teil. Auch in diesem Turnier erreichte die Mannschaft das Achtelfinale.

Die slowakische Nationalmannschaft und ihre Länderspielbilanz

Als unabhängige Nationalmannschaft bestritten die Slowaken 309 Spiele und gewannen 123 davon (72 Unentschieden und 114 Niederlagen, Stand: 2021).

Bei ihrem ersten Turnier sorgte die slowakische Nationalmannschaft mit ihrem Sieg über Italien für eine der größten Überraschungen bei der Weltmeisterschaft 2010. Italien gewann vier Jahre zuvor die Weltmeisterschaft in Deutschland und galt als Favorit. Die Slowaken setzten sich am Ende mit 3:2 durch und sicherten sich damit den Gruppensieg. Das Spiel entschied Stürmer Róbert Vittek mit seinem Treffer zum 3:1. Vittek war einer der Schlüsselspieler für die Slowakei in diesem Turnier und stand zwei Jahre zuvor noch als Spieler beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Da die Mannschaft erst an zwei Turnieren teilnahm, gab es wenig Spiele gegen große Teams. Im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2016 spielten die Slowaken gegen Deutschland und verloren mit 0:3.

Die höchsten Siege der Slowaken waren gegen San Marino und Liechtenstein (jeweils 7:0), die höchsten Niederlagen gegen Schweden und Argentinien (jeweils 0:6).