So endete Juventus Turin gegen FC Porto

Turin - Der FC Porto muss sich Juventus Turin im direkten Duell klar geschlagen geben. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Champions-League-Achtelfinale.

Update vom 14. März: Juventus Turin gewinnt auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Porto. Beim 1:0 (1:0) erzielt Paulo Dybala (41., Handelfmeter) den Treffer des Tages.

Das Hinspiel konnte Juventus Turin gegen die Portugiesen problemlos mit 2:0 gewinnen - und das in Porto. Dank des frühen Platzverweises von Alex Telles in der 27. Minute hatten die Italiener wenig Mühe, sich am Ende auswärts zu behaupten. Auch wenn der Führungstreffer doch einige Zeit auf sich warten ließ: Erst in der 72. Minute konnten die Bianconeri durch das Tor des eingewechselten Marko Pjaca in Führung gehen. Und nur zwei Minuten später machte Dani Alves mit seinem Treffer zum 2:0 den Sack dann zu.

Die Partie begann eher schleppend, weil beide Teams viel Wert auf eine lückenlose Defensive legten. Freie Räume waren Mangelware. Mit seinem Pressing schaffte es Porto dabei immer wieder, den Gegner unter Druck zu setzen und nicht zu nah an den eigenen Strafraum kommen zu lassen. Die erste wirkliche Torchance hatte dann Brahimi mit seinem Freistoß in der 6. Spielminute. Doch nach dem Platzverweis von Telles - der sich innerhalb kürzester Zeit zwei gelbe Karten einhandelte - übernahm Turin immer mehr die Zügel in der Partie.

Doch auch mit einem Mann mehr auf dem Feld taten sich die Italiener schwer, den Ball über die Linie zu drücken. Chancen gab es zwar reichlich durch Cuadrado, Pjanic und Khedira, doch das erlösende Tor wollte einfach nicht fallen. Dem Ballbesitz-Spiel von Juventus hatte Porto nichts entgegenzusetzen. Und dann kam Pjaca. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung bekam er im Strafraum den Ball und netzte sofort ein. Und auch der zweite Joker, Dani Alves, stach nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung. Somit kann die alte Dame nun mit einer komfortablen Führung in das Rückspiel am 14. März (20.45 Uhr) zu Hause gehen. Und wenn Sie das Spiel im TV oder im Live-Stream sehen wollen, dann sagen wir Ihnen hier, wo es ausgestrahlt wird.

Juventus Turin - FC Porto: Champions League heute live im Pay-TV bei Sky

Bei Sky wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto in voller Länge live übertragen. Wenn Sie Abonnent sind, können Sie aber auch zwischen dem Einzelspiel und der Konferenzschaltung wählen. So haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig auch das andere Spiel der Champions League anzusehen. Die Übertragung des Pay-TV-Senders beginnt um 19.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport 4 HD und Sky Sport 4. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und in der Konferenz-Schalte von Kai Dittmann. Für die Moderation ist am Dienstag Michael Leopold zuständig, zusammen mit den Experten und Gästen: Dabei sind diesmal Marcell Jansen, Thomas Strunz, Raphael Honigstein (SZ), Oliver Schmidtlein (Physiotherapeut) und Erik Meijer.

Die Konferenz können Sie sehen auf den Kanälen Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 - ebenfalls ab 19.30 Uhr. Dort wird dann zwischen den Partien Juventus Turin gegen FC Porto und Leicester City gegen FC Sevilla hin- und hergeschalten.

Juventus Turin - FC Porto: Champions League heute im Live-Stream via SkyGo

Falls Sie am Dienstag nicht zu Hause sein sollten, aber das Spiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto trotzdem nicht verpassen wollen, so können Sie die Partie auch auf ihrem mobilen Endgerät abspielen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Sky-Abonnent sind. Über den Streaming-Dienst SkyGo des Pay-TV-Senders können Sie auch von unterwegs das Spiel in voller Länge ansehen.

Und so funktioniert‘s: Über einen Webbrowser können Sie sich mit ihrer Kundennummer/E-Mail-Adresse und Ihrem vierstelligen Sky-Pin auf der Seite von SkyGo einloggen. Dort wählen Sie dann die richtige Partie an und schon kann das Streaming beginnen. Es geht aber noch einfacher: Mit der kostenlosen Sky-Go-App können Sie das Spiel ganz entspannt auf ihrem Smartphone oder ihrem Tablet mitverfolgen. Dazu müssen Sie nur die entsprechende Applikation entweder bei iTunes (für Apple-Nutzer) oder im Google Play Store (für Android-Nutzer) herunterladen. Die SkyGo-App ist allerdings nicht für alle Android-Geräte verfügbar. Einen Überblick über die Geräte, auf denen die Applikation problemlos läuft, finden Sie hier.

Wichtig: Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Sie mit ihrem mobilen Endgerät mit einem stabilen WLAN-Netz verbunden sind. Streaming verbraucht nämlich eine große Datenmenge. Und wenn Sie nicht im WLAN sind, könnte das Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht sein - so könnte es zu hohen Folgekosten kommen.

Champions League live bei Sky - hier Abo bestellen

+ Auch am Dienstag ist klar: Fußball-Fans ohne Sky-Abo schauen in die Röhre, wenn sie die Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Porto sehen wollen. Doch wenn Sie ganz entspannt das Spiel genießen wollen, dann gibt es hier ein Angebot für Sie: Neben dem Sky Sport Paket mit Champions League, Tennis, Golf und vielen anderen Sportarten, bekommen Sie nämlich auch das Bundesliga Paket, mit allen Spielen der ersten und zweiten Bundesliga, zum Vorzugspreis von nur 19,99 Euro monatlich.

Dieses Angebot können Sie hier direkt buchen.

Juventus Turin - FC Porto: Champions League heute im Live-Stream ohne SkyGo

Wenn Sie nicht über ein Sky-Abonnement verfügen, gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto kostenlos Live im Internet zu streamen. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten: Viele dieser Streaming-Seiten können ihr Gerät mit Viren oder anderer Malware infizieren. Zudem sollten Sie sich darauf einstellen, dass es keinen deutschen Kommentar zum Spiel gibt und die Qualität der Übertragung zu wünschen übrig lässt. Auch sind die kostenfreien Live-Stream-Angebote meist überhäuft mit Werbung. Doch besonders gefährlich ist die zweifelhafte Legalität solcher Seiten. Alles Wichtige zum Thema Live-Streams im Internet finden Sie hier zusammengefasst.

Juventus Turin - FC Porto: Champions League in der Zusammenfassung im Free-TV

Da am Dienstag keine Partie mit deutscher Beteiligung stattfindet, übertragen auch die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF nicht live. Eine Zusammenfassung der Begegnung zwischen Juventus Turin und dem FC Porto können Zuschauer allerdings im UEFA Champions League Magazin des ZDF am Mittwoch um 19.20 Uhr sehen. Die Sendung wird moderiert von Oliver Welke zusammen mit Experte Oliver Kahn.

Juventus Turin - FC Porto: Die bisherigen Begegnungen

Die beiden Mannschaften trafen bereits vier Mal auf internationaler Bühne aufeinander. In drei Partien hatte jeweils Juventus die Nase vorne. Einmal gab es ein Unentschieden in der Champions League.

Champions League 2016/2017: Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick

Partie Hinspiel Rückspiel FC Arsenal - FC Bayern München 1:5 1:5 SSC Neapel - Real Madrid 1:3 1:3 Borussia Dortmund - Benfica Lissabon 0:1 4:0 FC Barcelona- Paris Saint Germain 0:4 6:1 Juventus Turin - FC Porto 2:0 Di., 14. März 2017 Leicester City - FC Sevilla 1:2 Di., 14. März 2017 AS Monaco - Manchester City 3:5 Mi., 15. März 2017 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 4:2 Mi., 15. März 2017

Patrick Steinke