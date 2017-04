So endete Leicester City gegen Atlético Madrid:

Leicester - Im Rückspiel im Viertelfinale der Champions League hat Leicester City am Mittwoch Atlético Madrid empfangen. So endete das Match.

Atlético Madrid hat das Champions-League-Abenteuer des englischen Meisters Leicester City im Viertelfinale beendet. Dem Vorjahresfinalisten reichte im Rückspiel in England ein 1:1 (1:0), um Leicester zu eliminieren.

Vorbericht

Wer zieht unter die letzten Vier Europas ein? Leicester City empfängt Atlético Madrid zum Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Die Spanier fahren mit einer guten Ausgangslage in die East Midlands im Zentrum Englands. Nach dem goldenen Tor durch Antoine Griezmann vergangene Woche, reicht Atlético ein Unentschieden im King Power Stadium. Wenn die Mannschaft von Trainer Diego Simeone ein Tor in Leicester erzielt, müssen die Foxes mit zwei Toren Unterschied gewinnen, was gegen das Defensiv-Bollwerk der Madrilenen beinahe ein Ding der Unmöglichkeit ist. Der FC Bayern kann ein Lied davon singen.

Für die „Rojiblancos“ ist die Königsklasse auch die letzte Möglichkeit noch einen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Nachdem man im letzten Jahr zum zweiten Mal binnen drei Jahren im Finale an Stadtrivale Real scheiterte, soll es dieses Jahr für Antoine Griezmann und Co. für den Henkelpott reichen. In der Liga ist der Meisterschaftszug bereits abgefahren. Auf Platz drei liegend sind es bereits zehn Punkte Rückstand auf Real Madrid. Im Pokal Copa del Rey war im Halbfinale Schluss. Gegen den FC Barcelona unterlag Atléti im Halbfinale. Jetzt sollen die „Foxes“ nur eine Etappe auf dem Weg zu Europas Thron sein.

Leicester hatte nach dem sensationellen Meistertitel vergangenes Jahr in dieser Spielzeit andere Sorgen. Lange kämpften die „Foxes“ sogar gegen den Abstieg aus der Premier League. Erst mit der unrühmlichen Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri ging es für Torjäger Jamie Vardy und seine Kollegen wieder bergauf. Auf Platz zwölf und mit neun Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz steht Leicester inzwischen auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. An die Leistungen aus dem Vorjahr kann der englische Meister bei Weitem nur in der Champions League anknüpfen, wo man im Achtelfinale überraschend den Europa-League-Sieger FC Sevilla aus dem Wettbewerb warf. Im heimischen King-Power-Stadium muss Leicester aber nun über sich hinauswachsen, um die Hypothek aus dem Hinspiel in Madrid noch ausgleichen zu können.

Champions-League-Viertelfinale: Alle Paarungen im Überblick

Heimrecht im Hinspiel Heimrecht im Rückspiel Hinspiel-Ergebnis Juventus Turin FC Barcelona 3:0 Borussia Dortmund AS Monaco 2:3 Atlético Madrid Leicester City 1:0 FC Bayern Real Madrid 1:2

