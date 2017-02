So endete SC Freiburg gegen Borussia Dortmund

Freiburg - Borussia Dortmund unterstreicht beim SC Freiburg die aktuell starke Form. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Spiel zwischen dem Aufsteiger und dem Vizemeister.

Update vom 25. Februar: Borussia Dortmund gewinnt souverän beim heimstarken SC Freiburg. Die Treffer beim 3:0 des Vizemeisters beim Aufsteiger erzielen Sokratis (13.) und Pierre-Emerick Aubameyang (55., 70.).

Von Zeit zu Zeit muss eben der Gegner auch mal mithelfen. So geschehen am vergangenen Samstag, als der VfL Wolfsburg im Dortmunder Signal Iduna Park zu Gast war und sehr höfliche Manieren an den Spieltag legte. Mit einem unglücklichen Eigentor in der 20. Minute führte Wölfe-Verteidiger Jeffrey Bruma die Borussen auf die Siegerstraße. In einem einseitigen, aber sonst eher zähem ersten Spielabschnitt markierte das Missgeschick des Holländers die Initialzündung der Schwarz-Gelben. Am Ende stand für sie ein deutlicher und souveräner 3:0-Sieg und drei ganz wichtige Punkte auf der Haben-Seite.

Mit dem Erfolg über mutlose Wölfe nahm der BVB nach Wochen des Chaos endlich wieder ein wenig Druck aus dem Kessel. Mittelmäßige Leistungen, eine Pleiten-Serie, darunter die 1:2-Schlappe gegen Darmstadt und die bittere 0:1-Niederlage in Lissabon, die Sperrung der Süd-Tribüne und eine aufkeimende Trainer-Diskussion. In Dortmund, so hatte es in den vergangenen Wochen den Anschein, habe es man mit einer handfesten Krise zu tun. Dabei befindet sich Borussia Dortmund wettbewerbsübergreifend nach wie vor in einer guten Position, um die gesteckten Saisonziele zu erreichen. In K.O.-Wettbewerben ist noch alles möglich und auch in der Bundesliga liegt man mit dem derzeitigen dritten Tabellenplatz im Soll. Was hatte man in der Umbruch-Saison mit zahlreichen jungen neuen Spielern anderes erwartet?

Beim Gastspiel in Freiburg wollen die Dortmunder heute weiter Druck auf die zweitplatzierten Leipziger (sieben Punkte Vorsprung) ausüben und den nächsten Sieg einfahren. Dabei könnte das Duell mit dem Team von Trainer Christian Streich ein schwieriges Unterfangen werden. Denn der SC Freiburg gilt als extrem heimstarke Truppe: Von bisher zehn Heimspielen konnten die Breisgauer sieben Erfolge und somit 21 der insgesamt 30 Punkte verbuchen. Keine leichte Aufgabe also für BVB-Coach Thomas Tuchel. Auf der anderen Seite konnte Borussia Dortmund die letzten elf Duelle gegen den SC Freiburg für sich entscheiden. Vor sage und schreibe sieben Jahren (8. Mai 2010) konnten sich die Freiburger über den letzten Sieg gegen Dortmund freuen. Können sie die Schwarz-Gelben dieses Mal wieder ärgern?

Wir verraten Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund heute live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im TV bei Sky

Wie gewohnt ist das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund heute live und exklusiv bei dem Bezahlsender Sky zu sehen. Wer sich für das Einzelspiel entscheidet, muss auf den Sky-Kanal Sky Bundesliga 3 oder Sky Bundesliga 3 HD schalten. Dort kommentiert Marc Hindelang die Partie ab 15.15 Uhr. Wer auch wissen will, was am Samstag in den anderen Stadien los ist, kann sich heute auf Sky Bundesliga 1 oder Sky Bundesliga 1 HD die Bundesliga-Konferenz ansehen. In der Konferenzschaltung heißt der Kommentator Michael Born.

Bereits ab 14.00 Uhr versorgen Moderator Jan Henkel und Experte Andreas Herzog die Zuschauer auf dem Sender Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD mit Vorberichten und Analysen zu den bevorstehenden Partien vom Samstag.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream via SkyGo

Wer im Besitz eines Sky-Abos ist, kann das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund heute auch im Live-Stream via SkyGo verfolgen. Wer also unterwegs ist, kann den Live-Stream auch auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone empfangen. Wer Laptop oder PC nutzt, kann den Live-Stream im jeweiligen Internetbrowser gucken. Tablet- und Smartphone-User wird geraten, sich die SkyGo-App entweder im iTunes-Store (Apple-Geräte) oder im Google-Play-Store (Android-Geräte) kostenlos herunterzuladen. Hier haben wir aufgelistet, mit welchen Android-Geräten die SkyGo-App kompatibel ist.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein und somit hohe Kosten entstehen.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream ohne SkyGo

Wer kein Sky-Kunde ist und das Gastspiel der Dortmunder beim SC Freiburg heute dennoch nicht verpassen will, der muss sich im Internet nach Alternativen umsehen. Die Suche sollte nicht allzu lange dauern, denn auf diversen Streaming-Portalen lassen sich zahlreiche Live-Stream-Angebote finden. Dazu sei gesagt, dass die Bild- und Tonqualität solcher Live-Streams in der Regel deutlich schlechter ist, als beispielsweise bei SkyGo. Zudem befindet man sich bei der Nutzung dieser Streams rechtlich gesehen in einer Grauzone.

Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann sich an unserer Liste an kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Ticker bei wa.de

Wer das Spiel der Dortmunder beim SC Freiburg im Ticker verfolgen will, der kann beim Live-Ticker bei den Kollegen von wa.de reinklicken. Dort verpassen Sie keine wichtige Szene vom Spiel. Im Anschluss an die Partie finden Sie auf unserem Portal tz.de einen ausführlichen Spielbericht.

SC Freiburg gegen Borussia Dortmund: Die vergangenen zehn Duelle

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 17.04.2011 Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg 3:0 (2:0) 17.12.2011 Bundesliga SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:4 (1:2) 05.05.2012 Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (2:0) 27.10.2012 Bundesliga SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:2 (0:0) 16.03.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:1 (3:1) 28.09.2013 Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg 5:0 (2:0) 09.03.2014 Bundesliga SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:1 (0:0) 13.09.2014 Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg 3:1 (2:0) 07.02.2015 Bundesliga SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:3 (0:1) 23.09.2016 Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg 3:1 (1:0)

kus