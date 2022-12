So kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale: In einem Fall könnten sogar die Gelben Karten entscheiden

Von: Momir Takac

Die deutsche Nationalmannschaft peilt das WM-Achtelfinale an. © Cao Can/Imago

Um noch ins Achtelfinale der WM einzuziehen, braucht Deutschland einen Sieg gegen Costa Rica - und aller Voraussicht nach auch noch Schützenhilfe.

Doha - Am Donnerstagabend geht es für Deutschland bei der WM 2022 um alles. Achtelfinale oder Heimreise. Gegner ist um 20 Uhr Costa Rica (hier im Live-Ticker). Die Konstellation in der Gruppe E bietet Spannung pur. Alle Mannschaften können noch in das Achtelfinale einziehen. Wir geben einen Überblick, wie es die Elf von Bundestrainer Hansi Flick schaffen kann.

Klar ist: Deutschland darf nicht verlieren oder Remis spielen. Sonst ist in Katar Feierabend. Gegen Costa Rica muss unbedingt ein Sieg her. Sollte dieser mit acht Toren Unterschied gelingen, muss die deutsche Nationalmannschaft gar nicht ins Khalifa International Stadium blicken, wo zeitgleich Spanien gegen Japan spielt. Das Achtelfinale wäre aus eigener Kraft gesichert.

Wie schafft es Deutschland bei der WM 2022 ins Achtelfinale? Fünf Szenarien sind denkbar

Das hohe Ergebnis ist dann ausschlaggebend, sollte Spanien gegen Japan verlieren. In dem Fall wäre Japan Gruppenerster mit sechs Punkten, das DFB-Team müsste noch Spanien abfangen, die durch das 7:0 gegen Costa Rica ein gutes Torverhältnis haben. Sollte Japan beispielsweise Spanien 4:0 schlagen, reichte der Flick-Elf ein 5:0 gegen Costa Rica.

Da solche Kantersiege eher unwahrscheinlich sind - auch Flick schob diese Möglichkeit bei der Pk beiseite - sollte Deutschland auf Schützenhilfe hoffen. Die möglichen Szenarien - immer unter der Voraussetzung, dass Costa Rica besiegt wird:

Deutschland steht im Achtelfinale der WM 2022 ...

Wenn im Parallelspiel Spanien gegen Japan gewinnt. Die Iberer wären dann mit sieben Punkten Gruppenerster, die deutsche Nationalelf mit vier Zählern dahinter.

Sollten Spanien und Japan unentschieden spielen, muss Deutschland mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen. Dann hätten sie Japan distanziert.

Möglich ist auch der Fall, dass Spanien und Japan remis spielen und Deutschland mit nur einem Tor Vorsprung gewinnt. Dann muss das DFB-Team allerdings mehr Tore schießen als Japan. Trennen sich die Asiaten und die Spanier etwa 0:0, braucht Deutschland ein 1:0. Geht das Parallelspiel 1:1 aus, muss Deutschland 2:1 gewinnen usw.

Kompliziert wird es, wenn Spanien 1:2 gegen Japan verliert, und Deutschland mit 7:0 Toren die Oberhand behält. Dann hätten beide Mannschaften vier Punkte, eine Tordifferenz von plus sechs bei gleicher Zahl geschossener und kassierter Tore. Weil sich Deutschland und Spanien 1:1 getrennt hatten, der direkte Vergleich sozusagen ausgeglichen ist, müsste in diesem Fall die Fairplay-Wertung über die Teilnahme am Achtelfinale entscheiden. Vor Anpfiff der Partien lag Spanien in dieser Wertung vor Deutschland. (mt)