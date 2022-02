So reagieren HSV, FC St. Pauli und Holstein Kiel auf die Stadion-Lockerungen

Der Hamburger Senat sowie die Politik lockern die Zuschauer-Beschränkung in Hamburgs Stadien und Hallen. © ChrisEmilJanssen/Imago

Der Hamburger Senat sowie die Politik haben sich dazu entschlossen, die Pforten in Hamburgs Stadien ein wenig mehr zu öffnen. So reagieren die Nordklubs.

Hamburg – Lange mussten die Nordklubs auf eine Lockerung dieser Größenordnung warten und auch kämpfen. Der HSV musste sogar aufgrund der Corona-Maßnahmen einen Minusrekord verzeichnen*. Jeder Verein wünschte sich seine Fans zurück in das „heimische Wohnzimmer“.

Darüber gab in Hamburg Diskussionen. Wer genau bei Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einen Termin hatte, was besprochen wurde und was die Klubs zum Ergebnis sagen, verrät 24hamburg.de*.

Voraussetzung für vollere Stadien ist natürlich, dass die Hygiene-Regeln und auch die Schutzmaßnahmen stimmen. Für den HSV könnte es damit schon im nächsten Heimspiel wieder voller werden. Doch das liegt noch ein bisschen entfernt. Erst einmal steht ein Auswärtsauftritt an – und was für eins: ausgerechnet beim Spitzenreiter. Denn in der Vorbereitung schwitzen die HSV-Profis derzeit für das nächste Ligaspiel gegen Darmstadt 98, bei dem Giorgi Chakvetadze, sein Startelf-Debüt feiern* könnte. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA