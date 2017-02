So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Frankfurt - Am Sonntag empfängt Eintracht Frankfurt im Hessen-Derby den SV Darmstadt 98. So sehen Sie das Bundesliga-Spiel live im TV und Live-Stream.

Am Sonntag steigt in der Frankfurter Commerzbank-Arena das Hessen-Duell zwischen der heimischen Eintracht und Darmstadt 98. Die Fangruppen beider Vereine sind sich nicht grün - und auch auf dem Platz dürften die Fetzen fliegen.

Eintracht International auf Europa-Kurs

Die Voraussetzungen beider Mannschaften könnten dabei unterschiedlicher nicht sein. Eintracht Frankfurt spielt eine echte Sahne-Saison. Vor der Saison noch als einer der Abstiegskandidaten Nummer Eins gehandelt, stehen die Hessen nach dem 18. Spieltag - fast sensationell - auf dem dritten Tabellenrang. Nur die Bayern und Leipzig sind besser. Und da wollen die Frankfurter bleiben. Europa Calling für das Kellerkind der Vorsaison? Sie erinnern sich: Noch im vergangenen Mai wäre Eintracht Frankfurt beinahe abgestiegen, rettete sich erst in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg. Heuer ist alles anders: Coach Niko Kovac hat es geschafft, ein Team bestehend aus vielen Legionären, zu einer echten Einheit zu formen. 20 von 32 Eintracht-Spielern haben keinen deutschen Pass. Im ersten Spiel des neuen Jahres besiegte Eintracht Frankfurt Schalke 04 mit 1:0 durch einen Treffer von Oldie Alex Meier.

Chaostage in Darmstadt

Und der Gegner SV Darmstadt 98? Da brennt der Baum. Trainerwechsel, Transfer-Querelen, Ungereimtheiten in der Mannschaft - zuletzt Salafismus-Vorwürfe gegen den mittlerweile entlassenen Änis Ben-Hatira, der gerade zum türkischen Erstligisten Gaziantepspor gewechselt ist. Die Lilien rangieren aktuell auf dem letzten Tabellenrang - mit neun kümmerlichen Punkten. Damit ist das rettende Ufer, also Rang 15. schon sieben Punkte entfernt. Das neue Jahr startete für den SV Darmstadt wie das alte endete: Mit einer Klatsche. Die Lilien unterlagen zu Hause gegen den 1.FC Köln mit 1:6. Zudem sorgte Florian Jungwirth für Ärger. Der gebürtige Gräfelfinger erzwang seinen Wechsel in die Major League Soccer, dem Verein und Neu-Coach Torsten Frings schmeckte das nicht.

Helfen sollen dem Verein jetzt einige Winter-Neuzugänge, darunter ein namhafter Mann: Hamit Altintop (zuletzt vereinslos, davor Galatasaray Istanbul) wechselt nach Darmstadt. Der international erfahrene und hoch dekorierte Ex-Bayern-Star kommt mit der Empfehlung von zwei deutschen Meistertiteln zu den Lilien. Ob er helfen kann, die Talfahrt des Vereins zu beenden?

Anstoß ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 live im TV und Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Rechte für die diesjährige Bundesliga-Saison hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Die Unterföhringer übertragen auch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. Das Hessen-Derby ist das späte Spiel am Sonntag und findet deswegen lediglich in der Einzelspieloption statt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Die Übertragung aus der Frankfurter Commerzbank-Arena startet schon um 17.00 Uhr. Sky zeigt die Partie auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Moderiert wird die Sendung von Jan Henkel. Kommentator ist Wolff Fuss. Die Übertragung bei Sky dauert bis 19.30 Uhr. Sky sendet nach Abpfiff der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 ausführliche Analysen und Stimmen.

Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98: Bundesliga im Live-Stream mit SkyGo

Für Sky-Kunden, die das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 nicht über ihren Fernseher verfolgen können oder wollen, bietet der Sender die Möglichkeit das hauseigene Streaming-Portal SkyGo zu verwenden. SkyGo ist über Tablets, PCs, Laptops oder Smartphones zu empfangen. Die kostenfreie App können Apple-Nutzer bei iTunes und Android-User im Google Play Store herunterladen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Live-Stream über das Internet verfolgen, verbraucht dies hohe Datenmengen. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie währenddessen über eine funktionierende WLAN-Verbindung verfügen. Andernfalls dürfte das Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrages schnell aufgebraucht sein.

Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98: Bundesliga im Live-Stream ohne SkyGo

Neben dem legalen Stream von SkyGo gibt es natürlich auch unzählige kostenfreie Live-Streams im Internet über die Sie das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 verfolgen können. Deren Legalität ist aber zweifelhaft. Zudem müssen Nutzer mit einem Kommentar vorlieb nehmen, der im Regelfall nicht in deutscher Sprache ist. Dazu kommen nervige Werbeeinblendungen mit oft expliziten Inhalten und die Gefahr, sich über kostenlose Live-Streams Viren oder andere Malware einzufangen, die Ihren Computer nachhaltig beschädigen könnten. Wir empfehlen Ihnen deswegen, legale Live-Streams zu verwenden. Auch für die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98.

Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98: Bundesliga live im Webradio von Sport1

Wenn Sie keinen Wert auf Live-Bilder aus der Commerzbank-Arena legen ist das Webradio von Sport1.fm möglicherweise eine Alternative für Sie. Der Sender überträgt die gesamte Partie zwischen Eintacht Frankfurt und Darmstadt 98 live. Interessierte können sich die Sport1.fm-App kostenfrei herunterladen. Sie läuft dann (wie die SkyGo-App) auf Smartphones, Tablets, Computern und Laptops. Apple-User finden die App bei iTunes Android-Nutzer im Google Play Store.

Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98: Die letzten Begegnungen