Sommer, Sonne, Städtetrip: So verbringen die Eintracht-Stars ihren Urlaub

Die Spieler von Eintracht Frankfurt genießen den wohlverdienten Urlaub und laden die Akkus für eine lange Saison 2023/24 auf.

Frankfurt – Die Saison ist seit mehreren Wochen beendet und die Spieler befinden sich im Urlaub. Bei Eintracht Frankfurt lief es nach der WM-Pause alles andere als rund und fast verspielte die SGE die Teilnahme am Europapokal. Am Ende gelang mit der Qualifikation für die Conference League zumindest ein versöhnlicher Abschluss in der Fußball-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt: Spieler erholen sich

Auf Sportvorstand Markus Krösche wartet im Sommer viel Arbeit, denn er muss die Abgänge ersetzen und den Kader zudem verstärken, damit der neue Chef-Trainer Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft um die internationalen Plätze spielen kann. Am 10. Juli starten die Adler in die Vorbereitung, bis dahin laden die Spieler ihre Akkus im Urlaub auf.

Mittelfeldspieler Mario Götze war zunächst mit seiner kleinen Familie in Dubai und erholte sich dort von den Strapazen der letzten Monate. Anschließend ging es für den Siegtorschützen des WM-Finales von 2014 weiter nach Mallorca, in die Kleinstadt Deià, die nahe der Nordwestküste der Balearen-Insel liegt. Seine schwangere Ehefrau teilte Eindrücke des Urlaubs mit ihren Fans auf Instagram.

Timothy Chandler dagegen zieht die balearische Insel Ibiza vor und lädt den Akku für die neue Saison in der Sonne auf. Der Außenverteidiger der SGE, der in der vergangenen Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, verbringt die Sommerpause mit seiner Frau Nina und der gemeinsamen kleinen Tochter.

Eintracht Frankfurt: Profis in der Sonne

Keeper Kevin Trapp war nach dem Ende der Saison mit Eintracht Frankfurt zunächst mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs und war Teil des Debakels gegen die Testspielgegner Ukraine, Polen und Kolumbien. Nach den Länderspielen konnte sich der 32-Jährige aber auf den Weg in den Urlaub machen und flog ins sonnige Spanien. Auf Instagram teilte er ein Foto, auf dem er auf einem Boot vor der Küste Ibizas auf einem Stuhl sitzt und einfach das Leben genießt.

Abwehrmann Hrvoje Smolcic zog es ebenfalls in die Sonne. Der Kroate, der seine erste Saison im Trikot mit dem Adler auf der Brust hinter sich hat, präsentiert sich auf Instagram in Badehose vor einem Pool. Unter das gepostete Bild schrieb der 22-Jährige einfach „Urlaub.“ Makoto Hasebe verzichtete dagegen auf Strand und machte in der Sommerpause einen Städtetrip nach Prag, um sich dort von der vergangenen Spielzeit zu erholen. (smr)