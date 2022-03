Sondertrikot für Bayer Leverkusen bei Spiel gegen Köln: Erlöse gehen an die Ukraine

Die Erlöse der limitierten Trikotauflage wird der Ukraine-Hilfe gespendet © INA FASSBENDER

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag mit einem cremeweißen Sondertrikot mit dem Schriftzug «Our team for a better world» auflaufen. Den Erlös aus dem Verkauf der limitierten Auflage von 1930 Trikots wollen die an der Aktion beteiligten Sponsoren sowie Bayer 04 der Ukraine-Hilfe zukommen lassen. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

«Durch den Krieg in Osteuropa sterben täglich Menschen, unzählige werden verletzt und Millionen befinden sich auf der Flucht. Hier helfen zu können, ist uns allen ein zentrales Anliegen und starkes Bedürfnis», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung Fernando Carro. (dpa)