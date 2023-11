Spanien gegen Deutschland live im TV und Stream: Hier läuft das U17-WM-Viertelfinale

Von: Jannek Ringen

Im Viertelfinale der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien trifft Deutschland auf Spanien. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Jakarta – Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich im Achtelfinale der U17-WM in Indonesien gegen die USA durchgesetzt und trifft am Freitag, 24. November 2023, um 9.30 Uhr in Jakarta auf Spanien. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Spanien: Viertelfinale der U17-WM live im Free-TV?

Das Viertelfinale der U17-WM zwischen Deutschland und Spanien wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der U17-WM liegen unter anderem beim Pay-TV-Sender Sky und beim Weltfußballverband FIFA.

Deutschland gegen Spanien: Viertelfinale der U17-WM im Live-Stream bei Sky und der FIFA

Der Pay-TV-Sender Sky wird das Viertelfinale der U17-WM auf Sky Sport News und in der SkyGo-App übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 24. November 2023, um 9.20 Uhr mit den Vorberichten, um 9.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Spiel sehen zu können, brauchen sie ein Sky-Abo.

Außerdem können sie alle Spiele der U17-WM im kostenlosen Livestream der FIFA anschauen.

Deutschland gegen Spanien: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Mit Deutschland und Spanien treffen zwei Favoriten auf den Titel bei der U17-WM in Indonesien bereits im Viertelfinale aufeinander. Die Spanier setzten sich in der Gruppe mit Mali, Usbekistan und Kanada mit sieben Punkten aus drei Spielen als Gruppensieger durch und konnten im Achtelfinale Japan mit 2:1 schlagen.

Nachdem die deutsche U17-Nationalmannschaft die Gruppenphase souverän mit drei Siegen überstanden hatte, folgte im Achtelfinale ein 3:2-Arbeitssieg gegen die USA. Im Sommer konnte die Mannschaft von Christian Wück bereits die Europameisterschaft gewinnen. In Indonesien wollen sie den nächsten Titel folgen lassen.

U17-Nationalmannschaft: Ansammlung von Talenten

Während die deutsche A-Nationalmannschaft am Dienstag in Wien einen neuen Tiefpunkt erlebt hatte, macht die starke U17-Nationalmannschaft Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft. Neben Kapitän Noah Darvich, der im Sommer vom SC Freiburg zum FC Barcelona wechselte, befinden sich im Kader weitere spannende Talente.

Da wären beispielsweise die Flügelspieler Charles Herrmann von Borussia Dortmund, der gegen die USA sehenswert per Freistoß traf und bisher drei Treffer vorbereiten konnte, sowie Eric da Silva Moreira vom FC St. Pauli, der mit seiner Dynamik jede Hintermannschaft vor eine schwierige Aufgabe stellt. Zudem befindet sich mit Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim ein echter Stürmer im Kader, der schon drei Treffer erzielen konnte. (jari)