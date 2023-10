Spanien gegen Schottland: EM-Qualifikation heute live im TV und Stream

Am 7. Spieltag der Qualifikation für die EM 2024 treffen Spanien und Schottland aufeinander. So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream.

Madrid – Die EM-Qualifikation geht in die entscheidende Phase. Am 7. Spieltag kommt es zum Top-Spiel in der Gruppe A, denn Spitzenreiter Schottland ist zu Gast bei Verfolger Spanien. Die Briten haben bislang alle fünf Partien gewonnen, gehen aber trotzdem als Außenseiter in die Partie gegen die Iberer.

Spanien gegen Schottland: Wer gewinnt das Duell in der EM-Qualifikation?

Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die EM 2024 in Deutschland. Doch sicher sein können sich weder Schottland noch Spanien. Norwegen, mit Superstar Erling Haaland, liegt in Lauerstellung und hat den Traum von der Europameisterschaft in Deutschland längst noch nicht begraben.

Schottland hat 15 Punkte auf dem Konto und liegt damit sechs Zähler vor Spanien. Sollten die Briten tatsächlich erneut gewinnen, wäre ihnen die EM-Teilnahme kaum noch zu nehmen. Spanien steht dagegen gehörig unter Druck. Mit einer Niederlage würde Norwegen, die gegen Zypern spielen, höchstwahrscheinlich vorbeiziehen und die Spanier auf Platz drei verdrängen.

Am 19. November ist der letzte Spieltag der Quali in der Gruppe A. Dann wissen Schottland und Spanien, ob es für eine einen der ersten beiden Plätze gereicht hat. Doch selbst wenn nicht, ist der Traum von der EM nicht vorbei. Über die Nations League ist eine Qualifikation ebenfalls noch möglich

Die Partie in der EM-Qualifikation zwischen Spanien und Schottland steigt am Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 20.45 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Spanien gegen Schottland: EM-Qualifikation live im Free-TV?

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Spanien und Schottland wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der EM-Qualifikation liegen derzeit beim Streaminganbieter DAZN.

Spanien gegen Schottland: EM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das EM-Qualifikations-Match zwischen Spanien und Schottland im Live-Stream übertragen.

wird das EM-Qualifikations-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Donnerstag, 12. Oktober 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

