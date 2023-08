Spektakulärer Abgang bei Bayer Leverkusen? FC Chelsea macht offenbar ernst

Von: Sascha Mehr

Der englische Top-Klub FC Chelsea sucht weiter nach Verstärkungen und ist offenbar heiß auf einen Star von Bundesligist Bayer Leverkusen.

Update vom Montag, 28. August, 14.50 Uhr: Das spanische Online-Portal Fichajes berichtet, dass der FC Chelsea Interesse an Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen zeigt und ausloten, ob ein Transfer des Niederländers möglich ist. Leverkusen wird den quirligen Außenverteidiger aber so kurz vor Ende der Transferphase nicht abgeben – außer es gibt ein unmoralisches Angebot in schwindelerregender Höhe.

Erstmeldung: Mönchengladbach – Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer Leverkusen. Zum Start in die neue Spielzeit lieferten sich die „Fohlen-Elf“ und der FC Augsburg einen echten Schlagabtausch beim 4:4-Unentschieden. Leverkusen konnte das Top-Spiel gegen RB Leipzig knapp für sich entscheiden.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Wer holt sich den Sieg?

„Bayer hat eine sehr hohe Qualität. Im Sommer haben sie gute personelle Entscheidungen getroffen. Die Mannschaft ist sehr homogen und hat einen klaren Plan, wie sie spielen will. Sie hat zudem einen guten Mix aus Physis, Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten“, sagte Gladbach-Cheftrainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Leverkusen.

„Es wird emotional sicherlich ein spezielles Spiel. Nicht, weil Leverkusen kommt, sondern weil es das erste Heimspiel vor unseren Fans wird. Ich freue mich auf die Atmosphäre und bin gespannt, wie meine Mannschaft nach einer guten Trainingswoche performen wird“, so der Coach weiter.

Bayer Leverkusen ist zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Laci Perenyi

Leverkusen geht als Favorit in die Partie, die Gastgeber lauern aber auf ihre Chance. „Jede Mannschaft hat Schwachpunkte. Auch Bayer 04, die das Potenzial haben, ganz oben mitzuspielen. Die Frage ist immer, inwieweit wir das nutzen können. Für uns wird es wichtig sein, Aggressivität und Intensität auf den Platz zu bringen, um Zugriff zu erlangen“, bestätigte Seoane.

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen steigt am Samstag, 26. August 2023, um 18:30 Uhr in Mönchengladbach. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Mönchengladbach startet am Samstag, 26. August 2023, um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

