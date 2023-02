Spiel gedreht: Paderborn verschärft Hannovers Ergebniskrise

Der Paderborner Robert Leipertz (M.) trifft zur 3:2-Führung der Gäste. © Swen Pförtner/dpa

Der SC Paderborn mischt weiterhin im Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga mit. Die Ostwestfalen siegten bei Verfolger Hannover 96 trotz eines Rückstands von zwei Treffern 4:3 (2:2).

Hannover - Der SCP fügte den Niedersachsen in einem Tor-Festival damit die dritte Niederlage in Serie zu. Vor der Partie des direkten Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern am Sonntag holten sich die Paderborner den vierten Tabellenrang, Hannover fiel auf den achten zurück.

Die Niedersachsen erwischten einen Traumstart gegen eine fahrlässige SCP-Abwehr: Cedric Teuchert schockte die Paderborner mit einem frühen Doppelschlag (2./4. Minute). Die Gäste antworteten jedoch schnell durch Angreifer Robert Leipertz (6.), per Strafstoß glich Florent Muslija (26.) aus. Nach toller Vorarbeit des eingewechselten Maximilian Rohr drehte Leipertz (55.) verdient die Partie. Der ebenfalls neu in die Partie gekommene Sirlord Conteh (71.) erhöhte. Kurz vor Spielende sorgte Maximilian Beier (83.) durch den dritten Treffer der Hausherren für erneute Spannung.

Hannover fiel im Spielverlauf durch deutliche Schwächen in der Defensive auf. Das Jahr hatte für die 96er ohnehin nicht gut begonnen. Gegen Kaiserslautern (1:3) und beim FC St. Pauli (0:2) kassierte die Elf von Trainer Stefan Leitl zwei Niederlagen zum Jahresauftakt. dpa