DFB sperrt Sandhausen-Präsident nach Angriff auf Schiedsrichter

Von: Christoph Wutz, Melanie Gottschalk, Jan Oeftger

Nach der Partie zwischen Sandhausen und Ulm kam es zu einem Eklat. SVS-Boss Jürgen Machmeier griff die Schiedsrichter an. Jetzt sperrte ihn der DFB.

Update vom Donnerstag, 12. Oktober, 21.54 Uhr: Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, hat er den Präsidenten des SV Sandhausen, Jürgen Machmeier, inzwischen für vier Drittliga-Spiele gesperrt. Im Zuge dessen wurde der 62-Jährige mit einem Innenraumverbot belegt. Er soll Schiedsrichter Florian Exner nach der Partie des SVS gegen den SSV Ulm (1:2) am vergangenen Freitag „bewusst mit der Brust gegen dessen Brust“ gestoßen haben. Außerdem habe Machmeier den Schiedsrichterassistenten Jonah Besong „absichtlich leicht mit der Hüfte gegen den Bauchbereich“ gerempelt. Der DFB belegte den SVS-Präsidenten zusätzlich mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro.

Auch Sportdirektor Matthias Imhof darf in der kommenden Partie der Sandhäuser am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching den Innenraum wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichtergespann nicht betreten. Exner hatte Imhof bereits kurz nach Abpfiff des Spiels gegen Ulm mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen. Der SVS stimmte beiden Urteilen zu, sodass diese rechtskräftig sind.

Der DFB sperrte den Präsidenten des SV Sandhausen, Jürgen Machmeier, nach dessen Attacke gegen Schiedsrichter Florian Exner bei der jüngsten Heimniederlage gegen den SSV Ulm für vier Spiele. © foto2press / Imago

Skandal in der 3. Liga: Sandhausen-Präsident attackiert Schiedsrichter

Update vom Dienstag, 10. Oktober, 17.20 Uhr: Nach dem Angriff des Sandhäuser Präsidenten auf das Schiedsrichter-Gespann haben Verein und Funktionär Stellung bezogen. Wie der SV Sandhausen mitteilt, habe Machmeier sein Fehlverhalten eingestanden. Jedoch sei der Vorfall öffentlich überspitzt dargestellt worden. Für sein „unsportliches Verhalten“ sehe Machmeier „einer angemessenen Strafe der DFB-Sportgerichtsbarkeit entgegen“.

Es habe einen „völlig unnötigen Kontakt im beidseitigen Schulter- und Brustbereich“ gegeben. Allerdings sei kein Stoßen dabei gewesen und es habe sich auch niemand verletzt. „Die Unangemessenheit und Fehlerhaftigkeit des Verhaltens von Jürgen Machmeier ist unstrittig“, schreibt Rechtsanwalt Christoph Schickhardt in der Klub-Mitteilung weiter. Der DFB habe „zurecht ein sportgerichtliches Verfahren“ eingeleitet.

Erstmeldung vom Dienstag, 10. Oktober, 16.10 Uhr: Sandhausen – Freitagabend, 3. Liga – und ein Skandal! Wie der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage mitteilte, wurden Schiedsrichter Florian Exner und sein Assistent Jonah Besong nach Abpfiff der Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem SSV Ulm 1846 körperlich angegangen – vom Präsidenten der Sandhäuser, Jürgen Machmeier.

SV Sandhausen – SSV Ulm 1:2 (1:0) Tore: 1:0 Otto (12.), 1:1 Chessa (67.), 1:2 Rühle (90.) Schiedsrichter: Florian Exner

Schiedsrichter angegriffen: Unparteiische müssen wieder aufs Feld

„Als das Team der Unparteiischen das Spielfeld verlassen hatte und sich in die Kabine begeben wollte, stieß Machmeier den Unparteiischen auf dem Weg dorthin mit der Brust nach hinten. Der Assistent erhielt anschließend vom Vereinspräsidenten ebenfalls einen Stoß gegen den Oberkörper“, heißt es in dem Bericht des DFB.

In der 3. Liga ist es nach dem Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem SSV Ulm 1846 zu einem Zwischenfall gekommen. © Montage: foto2press/Imago

Zu diesem Zeitpunkt sei kein Sicherheitspersonal von Sandhausen in der Nähe gewesen, weshalb sich Exner und seine Assistenten wieder auf den Rasen begeben hätten. Erst dort konnten Ordner die Schiedsrichter in ihre Kabine begleiten. Lutz Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB-Schiris, verurteilte den Angriff aufs Schärfste und zeigte sich entsetzt. „Schlimm genug, dass Schiedsrichter immer wieder von Zuschauern beleidigt, diffamiert, bedroht und angegriffen werden. Wenn nun aber sogar ein Vereinspräsident den Unparteiischen und seinen Assistenten körperlich attackiert, ist eine neue Dimension erreicht“, sagte er.

DFB verurteilt Angriff auf Schiedsrichter aufs Schärfste

Der Angriff sei „völlig inakzeptabel“, denn ein Präsident habe eine klare Vorbildfunktion für den Fußball im Allgemeinen, aber insbesondere auch für „einen fairen und respektvollen Umgang mit den Unparteiischen in diesem Sport.“

Auch Lothar Matthäus schaltete sich ein und legte Machmeier nahe, sein Amt niederzulegen. „Man ist verärgert, man ist enttäuscht, man ist nicht zufrieden – aber natürlich greift man nicht den Schiedsrichter an“, sagt er am Sonntag in einer Talkrunde beim Pay-TV-Sender Sky. Machmeier solle sich überlegen, ob er des Amts würdig sei, falls es für den Vorfall Zeugen gebe.

Auch Sportdirektor von Sandhausen geht Schiedsrichter an

Vor dem Angriff des Sandhäuser Präsidenten hatte bereits der Sportdirektor des Klubs, Matthias Imhof, nach dem Schlusspfiff das Spielfeld betreten und Exner verbal attackiert. Der Schiedsrichter zeigte ihm daraufhin die Rote Karte. Auch das verurteilte Fröhlich. „Solche Auswüchse fügen dem Image des Fußballs massiven Schaden zu“, sagte er auf der DFB-Homepage. Welche Konsequenzen die Attacke auf die Unparteiischen haben wird, ist noch nicht bekannt.

Angriffe auf Schiedsrichter sind nicht ungewöhnlich, in Hessen beispielsweise kam es im vergangenen Jahr zu „Hunderten Angriffen“. (msb)