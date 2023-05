Spieler knallt gegen Pfosten und muss reanimiert werden: „Er war wohl rund zweieinhalb Minuten tot“

Von: Melanie Gottschalk

Steffen Kienle bleibt nach einem Crash gegen den Pfosten am Boden liegen, muss sogar reanimiert werden. © Uwe Gruen/imago

Bei der Partie zwischen dem VfR Aalen und der TSG Hoffenheim II ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Spieler musste auf dem Platz reanimiert werden.

Sinsheim – Schock in der Regionalliga Südwest! In der Partie zwischen der TSG Hoffenheim II und dem VfR Aalen knallte Aalens Spieler Steffen Kienle so schwer gegen einen Pfosten, dass er auf dem Feld wiederbelebt werden musste. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

Steffen Kienle Alter: 28 Jahre (18. Januar 1995) Verein: VfR Aalen Position: Stürmer

Steffen Kienle bleibt nach Kolission mit Pfosten am Boden liegen

Sportlich gesehen hatte die Partie für beide Mannschaften einen hohen Wert. Denn die Reserve der Kraichgauer hat noch Chancen auf den Aufstieg in die dritte Liga, während der VfR Aalen in der Regionalliga Südwest gegen den Abstieg kämpft. Die Hoffenheimer hatten zunächst mehr vom Spiel, für ein Tor hatte es aber noch nicht gereicht.

In der 67. Minute kam es dann zu der verhängnisvollen Szene: Aalens Stürmer Steffen Kienle blieb nach einem harten Crash gegen den Pfosten der TSG auf dem Boden liegen. Der Schiedsrichter begutachtete die Szene, bemerkte laut Informationen von hna.de offenbar den Ernst der Lage – und leitete sofort Maßnahmen zur Wiederbelebung ein.

Dramatische Szenen bei Fußball-Spiel: Schiedsrichter leitete Reanimation ein

„Er war wohl rund zweieinhalb Minuten tot, der Schiedsrichter war der Erste, der Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt hat“, sagte SV-Trainer Tobias Damm, der Aalens Trainer Tobias Cramer aus gemeinsamen Kasseler Zeiten gut kennt.

Nach den dramatischen Szenen sei Kienle aber wieder ansprechbar gewesen. Dies bestätigte auch der Verein des 28 Jahre alten Stürmers auf Twitter. „Update zum Zustand von Steffen Kienle: Er ist stabil und ansprechbar und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus“, schrieb der VfR Aalen.

Spiel zwischen Aalen und Hoffenheim II wird nach Schockmoment abgebrochen

Wie der Kicker berichtet, sahen sich beide Mannschaften unter dem Eindruck der Ereignisse nicht mehr in der Lage weiterzuspielen. Die Partie wurde abgebrochen. Bereits am Dienstag (16. Mai) werden sich die beiden Teams dann aber wieder gegenüberstehen und das Spiel nachholen. Denn kurz vor Ende der Saison geht es sowohl für die TSG Hoffenheim II als auch für den VfR Aalen noch um viel. (msb)