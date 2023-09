Topspiel heute um 18:30 Uhr: RB Leipzig vs. FC Bayern München

Fußball-Bundesliga heute 6. Spieltag: Alle Spiele und Uhrzeiten im Überblick

Von: Henning Rosenstengel

Die Bundesliga, eine der renommiertesten Fußballligen der Welt, steht derzeit mitten im 6. Spieltag der Saison 2023-2024.

Fans aus ganz Deutschland und der Welt fiebern mit, wenn der Ball rollt und die Mannschaften um wichtige Punkte kämpfen. Hier ein ausführlicher Überblick von NEXTG.TV über alle Spiele und Uhrzeiten des heutigen Tages:

Die Spiele am Freitag und Sonntag überträgt DAZN, die Samstagsspiele gibt es bei Sky zu sehen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bundesliga 6. Spieltag: Die Spiele heute um 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt



In der Volkswagen Arena trifft der VfL Wolfsburg auf Eintracht Frankfurt. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen beeindruckende Leistungen gezeigt. Es wird erwartet, dass dieses Duell voller Spannung und Dramatik sein wird. Wolfsburg steht derzeit auf Platz 7 und Frankfurt auf Platz 8, beide Teams kämpfen um den Anschluss an die Europa-League-Plätze.



1. FSV Mainz 05 vs. Bayer 04 Leverkusen



In der Opel Arena empfängt Mainz 05 die Werkself aus Leverkusen. Während Leverkusen in dieser Saison bisher überraschend stark auftritt, will Mainz wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mainz befindet sich derzeit auf Rang 18 mit einem Punkt aus fünf Spielen. Bayer 04 Leverkusen steht auf Platz 3 mit 13 Punkten aus 5 Spielen.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart



Im RheinEnergieStadion steht ein Duell zweier Traditionsclubs an. Beide Teams haben in den letzten Wochen mit Höhen und Tiefen zu kämpfen gehabt und wollen mit einem Sieg Selbstvertrauen tanken. Während der VfB derzeit mit Rang 4 um die Tabellenspitze kämpft, muss sich der 1. FC Köln mit einem Punkt aus 5 Spielen zufrieden geben, sie stehen derzeit vor Darmstadt und Mainz auf Rang 16.



VfL Bochum 1848 vs. Borussia Mönchengladbach



Das Ruhrstadion wird zum Schauplatz eines spannenden Duells zwischen Bochum und Mönchengladbach. Beide Teams sind derzeit mit Platz 14 und 15 im Tabellenkeller und könnten sich mit einem Sieg etwas Sicherheit verschaffen. Bochum verlor zuletzt gegen den FC Bayern München 0:7. Gladbach hingegen verlor am letzten Spieltag gegen Leipzig 0:1.

1. FC Heidenheim 1846 vs. 1. FC Union Berlin

In der Voith-Arena trifft Heidenheim auf Union Berlin. Beide Mannschaften sind für ihre kämpferische Spielweise bekannt und es wird ein intensives Match erwartet. Die Team befinden sich derzeit beide im Tabellenmittelfeld. Heidenheim ist auf Rang 13 und Union Berlin mit 6 Punkten auf Platz 10.

Topspiel heute um 18:30 Uhr: RB Leipzig vs. FC Bayern München

Das absolute Topspiel des Tages findet in der Red Bull Arena statt. RB Leipzig, das Team im Aufwind, trifft auf den amtierenden Meister FC Bayern München. Ein Duell, das in den letzten Jahren immer wieder für spektakuläre Momente sorgte. Es ist das Spiel um die Tabellenspitze.

6. Spieltag: Freitagsspiel und Sonntagsspiele der Bundesliga

Bereits gestern, am 29. September, gab es ein Highlight: TSG Hoffenheim traf auf Borussia Dortmund und musste sich mit einem 3:1 geschlagen geben. Die Tore erzielten für Dortmund Niclas Füllkrug (18‘), Marco Reus (45+3‘) und Julian Ryerson (90+5‘). Für Hoffenheim traf in der 25. Spielminute Kramaric zum zwischenzeitlichen 1:1. Außerdem wurde in der 71. Spielminute Ramy Bensebaini mit Gelb-rot vom Platz geschickt.



Vorschau auf morgen:

Morgen, am 1. Oktober, stehen ebenfalls spannende Begegnungen an:



SV Darmstadt 98 vs. Werder Bremen

Im ersten Spiel treffen SV Darmstadt 98 und Werder Bremen aufeinander. Dieses Match wird um 15:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor ausgetragen. Darmstadt 98, die Gastgeber, haben die Ehre, die Hanseaten aus Bremen in ihrem Heimstadion zu begrüßen. Beide Mannschaften haben in der laufenden Saison unterschiedliche Leistungen gezeigt.

SC Freiburg vs. FC Augsburg

Im Anschluss daran um 17:30 Uhr: Im Schwarzwald-Stadion trifft der SC Freiburg auf den FC Augsburg. Ein Duell, das für beide Teams richtungsweisend sein könnte.