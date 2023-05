Bellingham nie wieder im BVB-Trikot? Terzic gibt Update

Von: Marius Epp

Teilen

Borussia Dortmund steht kurz davor, Deutscher Meister zu werden – und ausgerechnet Leistungsträger Jude Bellingham ist verletzt. Läuft er überhaupt noch einmal für den BVB auf?

Dortmund – Borussia Dortmund steht vor einer nicht allzu komplizierten Rechnung: Gewinnt die Terzic-Elf am letzten Spieltag der Bundesliga gegen Mainz 05, werden die Schwarz-Gelben zum ersten Mal seit elf Jahren Deutscher Meister. Eins steht fest: Fußball-Deutschland erlebt endlich wieder einen fesselnden Kampf um die Meisterschaft am 34. Spieltag – etwas, was lange Zeit gefehlt hat.

Jude Bellingham Geboren: 29. Juni 2003 (Alter 19 Jahre), Stourbridge, Vereinigtes Königreich Verein: Borussia Dortmund Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 120 Millionen Euro

BVB vor Titel-Matchball gegen Mainz – Bellingham-Einsatz offen

Dem FC Bayern bleibt nichts anderes übrig, als auf einen Ausrutscher von Borussia Dortmund zu hoffen, während die Mannschaft von Edin Terzic ihr Schicksal selbst in der Hand hat. Der Trainer machte kürzlich mit ergreifenden Worten deutlich, wie wichtig dieser Titel für den BVB ist. Besonders deutlich wird dies anhand des Beispiels von Marco Reus: Im Alter von 33 Jahren könnte er zum ersten Mal in seiner Karriere die Meisterschale in die Luft stemmen.

Eine gewisse Besorgnis bereitet Borussia Dortmund die Verletzung ihres bedeutenden Mittelfeldstrategen Jude Bellingham. Der talentierte Engländer musste bereits das 3:0 gegen Augsburg aufgrund seines verletzten Knies aussetzen. Obwohl BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verkündete, dass er am entscheidenden Titelkampf am Samstag teilnehmen werde, gab er auch zu: „In welcher Funktion, das werden wir dann herausfinden.“

Jude Bellingham hat zum Saisonendspurt Knieprobleme. © IMAGO/Kirchner/Christopher Neundorf

Borussia Dortmund hofft auf Bellingham-Comeback gegen Mainz

Auf Instagram verkündete Bellingham am selben Tag: „Ich fühle mich gut.“ Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Startelf steht, eher gering. „Jude hat heute noch nicht mit der Mannschaft trainiert, aber dafür individuell“, erklärte Kehl am Mittwoch.

Bellingham hat bereits seit anderthalb Wochen Rückstand im Training, während das Mittelfeld mit Emre Can, Raphael Guerreiro und Julian Brandt gegen Augsburg überzeugen konnte. Trotzdem ist es Bellinghams unbedingter Wunsch, es zu schaffen, und laut Kehl arbeitet er „unglaublich ehrgeizig“ an seinem Comeback. Der Grund dafür liegt auf der Hand.

Jude Bellingham im Wettlauf gegen die Zeit: Nie mehr für den BVB auf dem Platz?

Die Partie gegen Mainz bietet ihm höchstwahrscheinlich seine letzte Chance, noch einmal im Signal Iduna Park zu spielen und sich mit der Meisterschaft zu verabschieden. Es wird berichtet, dass das Ausnahmetalent sich bereits mit Real Madrid einig ist.

Am Donnerstag äußerte sich Edin Terzic auf der Pressekonferenz zu den Möglichkeiten eines Einsatzes von Bellingham. „Er hat sein Training intensivieren können, das sieht ganz gut aus. Wir werden uns heute oder morgen die Einheiten anschauen. Wir wollen ihn definitiv im Kader haben.“ Falls die Dortmunder ihren Titel-Elfmeter verwandeln, werden die Fans Bellingham spätestens auf dem Borsigplatz sehen können – und sicherlich nicht im Hintergrund, wenn man seinen Charakter kennt.

Niklas Süle hofft indes auf eine Reise zum „Bierkönig“ auf Mallorca.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft. (epp)