Kuriose Spielunterbrechung bei Leeds gegen Arsenal: Schiedsrichter-Kommunikation versagt

Von: Stefan Schmid

Teilen

Beim Premier-League-Spiel zwischen Leeds und Arsenal wird das Spiel kurz nach Anpfiff vom Schiedsrichter unterbrochen. Schuld ist ein teilweiser Stromausfall.

Leeds – Bei der Begegnung im Stadion Elland Road zwischen Leeds United und dem FC Arsenal London unterbrach Schiedsrichter Christopher Kavanagh schon in der zweiten Minute das Spiel. Der Unparteiische konnte weder mit seinem Assistenten über das Headset noch mit dem VAR in Kontakt treten. Bis zu Behebung des Problems wurde die Partie pausiert. Während der Unterbrechung konnten die Zuschauer einen Einblick in die Software des Stadions erhaschen.

Leeds gegen Arsenal: Stromunterbrechung nach rund 40 Minuten behoben

Dass Fußballspiele aufgrund von Ausschreitungen der Zuschauer oder durch den Ausfall der Flutlichtanlage unterbrochen werden, kommt schon mal vor, aber nun dürfte ein neues Kapitel im Buch der Unterbrechungen geschrieben worden sein. Ein Stromausfall war der Grund dafür, dass der Schiedsrichter bei Leeds gegen Arsenal nach 69 Sekunden die Begegnung unterbrach. Diese betraf aber nicht die Beleuchtung des Stadions, sondern die Kommunikationsmittel des Schiedsrichtergespanns.

Schiedsrichter Kavanagh versucht, das Problem mithilfe eines Offiziellen von Leeds United zu lösen. © IMAGO/Anna Gowthorpe/Shutterstock

Referee Kavanagh stellte kurz nach Anpfiff fest, dass er keinen Kontakt zum Videokeller der Premier League aufnehmen konnte und auch nicht mit seinem Assistenten an der Seitenlinie via Headset kommunizieren konnte. Grund genug für den Schiedsrichter, die Spieler einstweilen in die Kabine zu bitten. Es dauerte fast 40 Minuten, bis das von den Vereinen bestätigte Stromproblem behoben werden konnte und die Begegnung mit einem Einwurf der Gastgeber fortgesetzt wurde.

Fans erhaschen Blick auf Stadion-Software bei Leeds United

Während die Zuschauer auf den Rängen warteten, dass die Spieler den Platz wieder betreten, konnten sie über den Stadionbildschirm einen Blick auf die Schaltzentrale des Stadions werfen. Wie in einem Tweet zu erkennen ist, war auf den Leinwänden die Desktop-Oberfläche eines PCs zu sehen, der wohl für die Steuerung der Stadiontechnik zuständig ist. Ob dies eine Folge des Stromausfalls war oder für die Problemlösung eingesetzt wurde, ist allerdings unklar.

Trotz der Einblicke dürften die Fans dann doch froh gewesen sein, als die Partie wieder angepfiffen wurde. Selbiges wird auch für den Ex-Leipzig-Trainer und jetzigen Leeds-Trainer Jesse Marsch gelten. Bis Anfang September war auch Thomas Tuchel in der Premier League als Coach aktiv, nun fühlt er sich offenbar zu höheren berufen und schielt auf den Job als Trainer der Three Lions. (sch)