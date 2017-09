Tribüne zusammengerbochen! Zahlreiche Fans verletzt

Schock-Moment in der französischen ersten Liga! Beim Spiel zwischen dem SC Amiens und Olympique Lille ist ein Tribünengeländer zusammengebrochen, zahlreiche Fans wurden verletzt.

Beim Zusammenbruch eines Tribünengeländers in der Ligue 1 während der Begegnung der französischen Fußball-Erstligisten SC Amiens und Olympique Lille sind mindestens 18 Personen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Dies teilte die zuständige Feuerwehr mit. Die Partie am Samstagabend war wegen des Zwischenfalls in der 16. Spielminute nach einer vorläufigen Unterbrechung endgültig abgebrochen.

+ Schock-Moment: Das Tribünengeländer gibt nach, Lille-Fans stürzen übereinander nach unten. © AFP

TV-Bildern und ersten Medienberichten zufolge stürzten mehrere Gästefans unkontrolliert etwa anderthalb Meter in die Tiefe. Sie mussten von Rettungsdiensten auf Tragen aus dem Stade de la Licorne von Amiens gebracht werden.

Zur Ursache für den Zusammenbruch der Bande vor dem Spielfeld lagen zunächst keine Angaben vor. Möglicherweise jedoch gab die Begrenzung unter dem Druck vieler jubelnder OL-Anhänger nach einem Treffer ihrer Mannschaft nach.

