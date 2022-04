Fußballspiele bald 100 statt 90 Minuten? FIFA klärt WM-Chaos auf

Von: Tom Offinger

Am Mittwoch kursierten Meldungen, dass die Spiele bei der WM 2022 nicht mehr 90, sondern 100 Minuten dauern sollen. Die FIFA widerspricht.

Update vom 7. April, 11.12 Uhr: Der Fußball-Weltverband hat Spekulationen über eine angeblich geplante Änderung der Spielzeit widersprochen. „Nach einigen verbreiteten Berichten und Gerüchten möchte die FIFA klarstellen, dass es weder bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 noch bei anderen Wettbewerben Änderungen an den Regeln für die Dauer von Fußballspielen geben wird“, teilte die FIFA am Donnerstag mit.

Nach den Berichten würde FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Verlängerung der Spieldauer von 90 auf 100 Minuten erwägen. Infantino hatte zuletzt mit Blick auf eine Untersuchung der effektiven Spielzeit betont, die Zuschauer und TV-Sender würden für 90 Minuten und nicht für 50 Minuten tatsächliche Spielzeit zahlen.

Laut einer Untersuchung des CIES Football Observatory mit Sitz in Neuchatel/Schweiz rollt der Ball in der Champions League effektiv nur in 60,2 Prozent der Spielzeit. In der Bundesliga sind es 58,5 Prozent. Laut „Corriere dello Sport“ soll sich Infantino mit dem Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission Pierluigi Collina getroffen haben, um die Durchsetzung der Idee zu besprechen.

Geplante FIFA-Revolution: Spielzeit bei der WM in Katar soll verlängert werden

Erstmeldung vom 6. April, 18.12 Uhr: Doha/München - Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft steht unter keinem guten Stern. So sorgen nicht nur die Umstände rund um die Vergabe nach Katar und die Menschenrechtsverletzungen vor Ort für massiven Widerstand unter Fußballfans, auch die künstliche Atmosphäre rund um das Turnier stößt vielen Beobachtern sauer auf. Wie italienische Medien berichten, plant der Fußballweltverband FIFA für das Großereignis einen massiven Eingriff in die Grundregeln des Sports.

Nach Informationen des Corriere dello Sport möchte FIFA-Präsident Gianni Infantino die Spieldauer der Partien während des Turniers anpassen: Anstatt der traditionellen 90 Minuten soll der Ball in Katar über 100 Minuten rollen.

Spielzeit im Fußball: Ball rollt immer weniger

Der Weltverband möchte mit dieser revolutionären Entscheidung der Entwicklung gegensteuern, dass der Ball während einem Großteil der Partie kaum noch im Spiel ist. So befinde sich das runde Leder nur während 64,7 Prozent eines Champions League-Spiels auch tatsächlich in Bewegung, wie Daten des CIES Football Observatory zeigen. In Ligen sinken die Werte sogar noch weiter, in der englischen Premier League sind es gerade einmal 62% der 90 Minuten.

Es gilt dennoch als unwahrscheinlich, dass sich diese Tendenz durch die Verlängerung der Spielzeit tatsächlich unterbinden lässt. Phasen in denen der Ball ruht, wie bei Einwürfen, Spielunterbrechungen oder Standardsituationen, dürften sich hingegen nicht verkürzen, sondern eher verlängern.

Fußball-WM: Nächste große Revolution steht bereits in den Startlöchern

Die Idee soll direkt von FIFA-Präsident Gianni Infantino vorgeschlagen worden sein, der in sein letztes Amtsjahr geht, bevor er 2023 für weitere vier Jahre an die Spitze des Weltverbandes gewählt werden könnte. Beschlossen ist die revolutionäre Idee allerdings noch lange nicht: Stimmt die IFAB (International Football Association Board), das oberste Gremium für die Änderung und Anpassung von Fußballregeln, für die neue Spielzeit, ist der Weg für längere Partien frei.

In der jüngeren Vergangenheit wurde immer wieder über eine Anpassung der Spieldauer diskutiert. Eine Regelung wie beim Rugby, wo die Uhr angehalten wird, sobald das Spielgeschehen zum Erliegen kommt, galt für viele Experten als beste Lösung. Generell überraschte die FIFA in den vergangenen Jahren immer wieder mit kuriosen Ideen zur Neugestaltung des Fußballs. Die nächste große Revolution bei der Fußball-WM lässt nicht mehr lange auf sich warten: 2026 werden beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA erstmals 48 Mannschaften teilnehmen. (to)