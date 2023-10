Tanzeinlage von Thomas Müller begeistert Millionen Fans auf TikTok

Von: Anna Liebelt

Mit einem bislang ungeahnten Talent überrascht Thomas Müller bei der Länderspielreise des DFB seine Fans. Im Stadion im amerikanischen Hartford lässt es der Nationalspieler richtig krachen.

Hartford – Endlich scheint der Bann der Nationalmannschaft gebrochen. Darauf lässt zumindest das geglückte Testspiel der DFB-Elf unter Newcomer-Trainer Julian Nagelsmann gegen die USA schließen. Die Nationalmannschaft zeigte sich im Länderspielauftakt im Pratt & Whitney Stadium im amerikanischen Hartford (Connecticut) kämpferisch und mit viel Leidenschaft. Und das, trotz der eher widrigen Rahmenbedingungen mit einsetzendem Regen und kühlen Temperaturen. Der fröhlichen Stimmung der Nationalspieler tat das aber keinen Abbruch.

Name: Thomas Müller Geboren am: 13. September 1989 in Weilheim Beim DFB seit: 2010 Spiele für die Nationalmannschaft: 124

Denn am Ende konnte sich das DFB-Team über einen gelungenen 3:1 Sieg über die Amerikaner freuen. Von ihren Fans ließen sich die Nationalspieler anschließend lautstark feiern. Auch Thomas Müller stand am Ende jubelnd auf dem Platz – obwohl der Bayern-Profi beim DFB-Debüt von Trainer Nagelsmann nun wohl die Rolle des Jokers eingenommen hat und erst zehn Minuten vor Abpfiff der Partie auflaufen durfte. Der 34-Jährige ließ sich davon aber nicht beirren und feierte den Sieg exakt acht Monate vor der EM 2024 mit einem besonderen Gast im Stadion.

Thomas Müller begeistert Fans: Nationalspieler tanzt nach Sieg über die USA auf dem Rasen

Schon kurz nach Abpfiff des Freundschaftsspiels traf sich Müller mit dem deutschen TikTok-Star Noel Robinson, besser bekannt unter dem Social-Media-Namen „noelgoescrazy“. Die Begegnung der beiden blieb nicht unbemerkt. Denn für eines seiner berühmten Tanzvideos schnappte sich der Social-Media-Star kurzerhand den DFB-Stürmer und ein paar Nachwuchskicker. Wie in seinen traditionellen Videos üblich, stibitzt Noel Robinson seinem Gegenüber in der Regel das Handy und animiert diesen, während im Hintergrund der Song „Calm Down“ von Rema läuft, zum Mittanzen. In Müllers Fall gab es jedoch eine Besonderheit: Nicht das Handy, sondern der Fußball des Nationalspielers musste daran glauben.

Solche Videos brachten Noel Robinson bereits 36 Millionen Anhänger auf Tiktok. Auch auf Instagram verfolgen knapp sechs Millionen Menschen den Social-Media-Star. Dort veröffentlichte er auch die tonlose Version seines TikToks mit Nationalspieler Thomas Müller. Der kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus und zeigt ein bislang ungeahntes Talent.

Spontane Tanzeinlage von DFB-Star: Fans sind begeistert und witzeln über Taktgefühl

Die spontane Tanzeinlage des Nationalspielers erhält viel Zuspruch. Neben den Nachwuchskickern auf dem Video zeigen sich auch viele Nutzer begeistert: „Müller tanzen sehen ist das beste überhaupt“, kommentiert etwa eine Nutzerin auf Instagram. „Einfach genial, wie der Müller tanzt“, schreibt ein anderer auf TikTok. Besonders amüsant finden die Nutzer aber nicht nur die kuriosen Tanzbewegungen des DFB-Spielers, sondern auch die Ähnlichkeit von TikTok-Star Noel Robinson zu einem Bayern-Kollegen.

„Sané und Müller sind ein schönes Team“, witzelt die Community auf TikTok und spielt auf Müllers Bayern-Mannschaftskollegen Leroy Sané an, in dem Nagelsmann in der kommenden Heim-EM einen Schlüsselspieler sieht. Eine Ähnlichkeit sehen die Nutzer vor allem in den Frisuren des 27-Jährigen und des Social-Media-Stars Noel Robinson. Dass letzterer viel Wert auf seine Haarpracht legt ist nicht unbekannt. Nicht umsonst überrascht er am Ende nahezu jedes seiner Videos seine Mitmenschen, in dem er seine Kapuze vom Kopf zieht und der Welt seine braunen Locken zeigt.

Voller Fokus: Thomas Müller (Mitte) mit seinen Mannschaftskollegen beim DFB-Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Mexiko. © Federico Gambarini/dpa

DFB: Nächste Härteprobe für Nationalmannschaft steht an

Ob die DFB-Elf in der Nacht zum Mittwoch, nach ihrem Testspiel gegen Mexiko, abermals einen Grund zum Feiern hat, wird sich zeigen. Ab 1.45 Uhr wird die Partie in der ARD live aus Philadelphia übertragen.