Eintracht Frankfurt wollte Liverpool-Star – Zweifel ließen Transfer platzen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt zeigte Interesse an Naby Keita, nahm wegen eines Details aber Abstand von einer Verpflichtung.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und treibt einen Umbruch voran. Das Gesicht der SGE wird sich im Vergleich zur letzten Spielzeit deutlich verändern. Daichi Kamada, Almany Toure und Evan Ndicka sind bereits weg, weitere Profis könnten den Klub in den nächsten Wochen ebenfalls verlassen.

Naby Keita Geboren: 10. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Conakry, Guinea Verein: Werder Bremen Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

In Sachen Neuzugänge konnte Sportvorstand Markus Krösche bereits Vollzug melden. Nach Willian Pacho (Royal Antwerpen), dessen Transfer seit März feststeht, kommen auch Hugo Larsson (Malmö FF) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) an den Main. Zudem zog die SGE die in den Verträgen verankerten Kaufoptionen bei den bisherigen Leihspielern Junior Dina Ebimbe und Philipp Max.

Beinahe hätte es den nächsten Neuzugang bei Eintracht Frankfurt gegeben, Naby Keita zieht es aber nicht an den Main, sondern zum SV Werder Bremen. Nach Informationen der Sport Bild war die SGE aber ebenfalls im Rennen um den Spieler, dessen Vertrag beim FC Liverpool auslief und der ablösefrei zu haben war.

Naby Keita wechselt zum SV Werder Bremen. © IMAGO/MB Media

Eintracht Frankfurt hat in Naby Keita prinzipiell einen Top-Spieler gesehen, der gut in den Kader gepasst hätte, es gab aber Zweifel am Körper des 28-Jährigen. Keita hat eine lange Verletzungshistorie, wegen der die SGE Abstand von einem Transfer genommen hat, wie die Sport Bild berichtet. Die Verantwortlichen der Adler sollen große Zweifel gehabt haben, ob der Mittelfeldspieler den hohen körperlichen Belastungen in den vielen zahlreichen Partien kommende Saison standhalten kann.

Eintracht Frankfurt verzichtete auf Keita

Nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Liverpool warfen den 28-Jährigen immer wieder Verletzungen zurück. Seit Oktober 2020 verpasste Keita ganze 53 Pflichtspiele wegen Verletzungen oder Krankheiten. In der abgelaufenen Saison stand er in lediglich acht von 38 möglichen Premier League-Partien auf dem Platz.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Neben Eintracht Frankfurt soll auch Champions League-Teilnehmer Union Berlin interessiert gewesen sein. Nach Sport Bild-Informationen war dem Klub aus der Hauptstadt aber die Summe aus Gehalt und Handgeld zu hoch. Werder Bremen sah sowohl die Verletzungshistorie als auch die finanziellen Kosten nicht als Grund, von einem Transfer Abstand zu nehmen. In der kommenden Saison kann Keita beweisen, dass die SGE und Union einen Fehler gemacht haben. (smr)