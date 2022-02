Laura Papendick (RTL): Formel-1-Moderatorin hat große Leidenschaft - Fans mit kuriosem Vergleich

Von: Patrick Mayer

Teilen

RTL-Moderatorin für Fußball und Formel 1: Laura Papendieck. © IMAGO / Chai v.d. Laage

Laura Papendick moderiert für RTL die Formel 1. Einst wechselt die Moderatorin von Sky zu Sport1, in ihrer Freizeit geht sie gerne hoch hinaus.

Fußball-Bundesliga : Laura Papendick moderiert für RTL Rennen der Formel-1-Saison 2021 .

moderiert für Rennen der . Zuvor arbeitete sie als Co-Moderatorin von Thomas Helmer beim Doppelpass und berichtete für Sport1 über den DFB -Pokal , den FC Bayern sowie Borussia Dortmund .

beim und berichtete für über den , den sowie . Papendick nennt die Schwimmerin Franziska van Almsick ihr großes Idol.

nennt die ihr großes Idol. Tausende Follower bei Instagram feiern die Journalistin für ein besonderes Hobby.

München/Köln - Längst hat sie sich als Gesicht in Sport-Deutschland etabliert. Denn: Gemeinsam mit Thomas Helmer bildete die junge Frau lange die Stamm-Innenverteidigung des Doppelpass bei Sport1: Moderatorin Laura Papendick. Seit Sommer ist die Journalistin Teil von RTL, berichtet für den Free-TV-Sender über die Formel 1 und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

RTL-Moderatorin Laura Papendick: Bei Sport1 berichtete sie über den FC Bayern und den BVB

Der „Doppelpass“ war ihr Durchbruch: Als Bundesliga-Kennerin war der Fan von Bayer 04 Leverkusen aus dem sonntäglichen TV-Format an der Seite des einstigen Liberos des FC Bayern München, Helmer, nicht mehr wegzudenken. Zudem moderierte sie den Fantalk auf Sport1 zur Champions League abwechselnd mit dem Europameister von 1996.

Ein weiteres Highlight ihrer jungen Karriere (Papendick ist Jahrgang 1989) war damals die Moderation des DFB-Pokal-Spiels des FC Bayern gegen den 1. FC Düren in der Allianz Arena. Ausgerechnet Düren, könnte man meinen, denn nur 70 Kilometer weiter in Bergisch Gladbach ist Papendick geboren und aufgewachsen.

RTL-Moderatorin Laura Papendick: Franziska van Almsick ist das Idol der einstigen Sky-Journalistin

Wenn sie sich an ihre Kindheit erinnert, hat das viel mit Schwimmen als Leistungssport zu tun„Ich war damals wirklich jeden Tag im Wasser. Und wenn ich jemanden nennen sollte, den ich damals wirklich klasse fand, dann Franziska van Almsick“, erzählte die Sportjournalistin einmal im Interview der Zeitschrift Prisma über ihre Jugend: „Sie war zu der Zeit natürlich nicht nur meine Heldin, sondern die einer ganzen Nation.“

Papendick träumte seinerzeit davon, Leistungsschwimmerin zu werden. Sie habe aber „früh gemerkt, dass ich beim Schwimmen auf Dauer nicht so viel erreichen kann“. Deshalb wollte sie dann „unbedingt Sportjournalistin werden – wenn auch anfänglich nicht zwingend als Moderatorin“, schilderte sie. Es folgte ein interessanter Werdegang.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Moderatorin Laura Papendick: Von Bayer Leverkusen über Sky und Sport1 zu RTL

In den Anfängen ihrer Karriere arbeitete die Rheinländerin als Moderatorin für Bayer 04-TV, das Klub-Fernsehen des Bundesliga-Vereins Bayer 04 Leverkusen. Sie sei bis heute zwar „kein Ultra, aber ich achte schon intensiver als bei anderen Vereinen darauf, was in Leverkusen so passiert“, erzählte sie einmal über ihre Verbindung zur Werkself.

2015 kam sie nach München und zu Sky, war beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring zuerst Reporterin, dann Moderatorin für Sky Sport News HD. Schließlich ging es wenige Kilometer weiter nach Ismaning, wo - ebenfalls im Norden der bayerischen Landeshauptstadt - Sport1 beheimatet ist.

Sie hat sich etabliert - auf ihre Art: Im Doppelpass und im Fantalk war sie schon mal für markige Aussagen bekannt, nicht umsonst bekräftigte sie mit Blick auf die 1980er und die 1990er Jahre in der Bundesliga: „Ein bisschen vermisse ich die Typen von damals schon, ja. Typen, die mal richtig einen raushauen.“

RTL-Moderatorin Laura Papendick: Beim Wandern schaltet sie von der Formel 1 ab

Taffe Worte. Und nicht nur das. Hohe Ziele habe sie schon immer gehabt, meinte Papendick im Prisma-Interview weiter - und wählte sich als Zugereiste in München ein Hobby, das genau zu dieser Devise passt. So hat die Journalistin aus NRW im malerischen Alpenvorland südlich der Isar-Metropole offensichtlich das Wandern für sich entdeckt.

Immer wieder postet sie bei Instagram Fotos von ihren Ausflügen, und der Social-Media-Gemeinde (rund 30.000 Follower) gefällt‘s. Ein User schreibt zu einem Foto in den Bergen: „Du bist halt ein sportliches Mädchen.“ Ein anderer Insta-Nutzer meint zu einem anderen Wander-Pic, auf dem sie offene Haare trägt: „Heftige Mähne!“.

Fußball-Moderatorinnen unter sich: Laura Papendick, Sylvia Walker und Britta Hofmann (v.li.). © Tobias Hase/dpa

Mittlerweile postet Papendick bei Instagram aber Fotos mit RTL-Mikrofon. Denn: Im Sommer 2021 ging es weiter nach Köln - ihrer Heimat entgegen. Für RTL moderiert sie als Ersatz für den erkrankten Florian König Spiele des DFB-Teams sowie Rennen der Formel 1 - unter anderem den Großen Preis von Saudi-Arabien. Ebenso kam sie in der Europa League zum Einsatz. Die Sport-Fans in Deutschland dürfen gespannt, welches Projekt sie als nächstes in Angriff nimmt. Und wo sie noch überall zu sehen sein wird. (pm)