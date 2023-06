Sportchef hofft auf mehr Kontinuität in Mönchengladbach

Roland Virkus ist der Sportchef von Borussia Mönchengladbach. © David Inderlied/dpa

Die Verpflichtung von Gerardo Seoane soll bei Borussia Mönchengladbach für mehr Kontinuität auf der Position des Cheftrainers sorgen.

Mönchengladbach - Nach kurzer Zusammenarbeit mit den Fußball-Lehrern Adi Hüter und Daniel Farke, die jeweils nur eine Saison lang blieben, sehnt sich Roland Virkus nach mehr Beständigkeit: „Kontinuität ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Das muss das Ziel für die Zukunft sein, denn Kontinuität schafft Sicherheit und bringt am Ende den Erfolg“, sagte der Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten dem „Kicker“.

Virkus sieht den am Dienstag verpflichteten und mit einem Dreijahresvertrag ausgestatteten Seoane als Wunschlösung: „Borussia soll für einen technisch guten Fußball, für Spielstärke, für gute Fußballer stehen. Und Seoane passt zu diesem Weg. Sein Fußball ist strukturiert, organisiert, aber auch variabel.“ Den größten Handlungsbedarf bei der Suche nach größerer sportlicher Schlagkraft sieht der 56-Jährige in der Abwehr: „Wir müssen an der Kompaktheit und der defensiven Stabilität arbeiten. Das war in der vergangenen Saison ein Problem, und da erhoffen wir uns unter Seoane die notwendigen Fortschritte.“

Zu Spekulationen über eine unharmonische Trennung von Seoane-Vorgänger Farke sagte Virkus: „Es gab kein Zerwürfnis mit dem Trainer. Aus meiner Sicht haben wir uns am Ende vernünftig verständigt und gemeinsam gesagt: Lass uns etwas Neues machen. Und jetzt schauen wir nach vorne, nicht mehr nach hinten.“ dpa