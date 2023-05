Sportdirektor Kehl: BVB wird „wieder angreifen“

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt sich optimistisch. © Bernd Thissen/dpa

Dortmund trauert der verpassten Meisterchance nach. Die Enttäuschung ist beim BVB riesig. Trainer und Sportdirektor kündigen einen erneuten Angriff auf den Titel an.

Dortmund - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach der dramatisch vergebenen Meisterchance am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison die Rückkehr eines starken BVB angekündigt. „Wir werden wieder aufstehen“, sagte Kehl nach dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05. „Ich kann allen sagen, dass wir ab einem gewissen Moment wieder nach vorne schauen werden. Wir werden ab einem gewissen Moment auch wieder angreifen.“

Die Trauer und Enttäuschung zu verarbeiten, werde aber eine Weile dauern. Die Chance auf den ersten BVB-Meistertitel seit 2012 war mit zwei Punkten Vorsprung vor dem 34. Spieltag riesig gewesen. „Das sind die Momente, die jeder mit nach Hause nimmt, die jeder mit seiner Familie durchlebt, jeder mit seiner Frau durchlebt. Das wird ein bisschen brauchen“, sagte Kehl.

Trainer Edin Terzic sprach ebenfalls davon, dass die Partie noch lange wehtun werde. Der 40-Jährige gab sich aber auch kämpferisch. „Dass der Weg zum Erfolg oft steinig, oft hart, oft sehr lang ist: Das ist uns allen bewusst“, sagte er. „Das heute gehört ab sofort auch zu unserem Weg. Egal, wie groß der Schmerz heute ist, er wird die Motivation für morgen sein.“

Terzic ergänzte: „Wir werden uns aufrichten, wir werden die richtigen Schlüsse ziehen, wir werden auch diesen Tag heute verarbeiten und dann wird dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, eines Tages belohnt.“ An diesem Sonntag will die Dortmunder Mannschaft noch einmal zusammenkommen, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedet. dpa