Belgisches Europa-League-Wunder? Euro-Gallier wollen auch Bayer stürzen

Von: Philipp Kessler

Teilen

Royale Union Saint-Gilloise ist das Wunder der aktuellen Europa-League-Saison. Im großen tz-Interview spricht Sportdirektor Chris O‘Loughlin über die Belgier.

München – Scheitert auch Leverkusen an Royale Union Saint-Gilloise? Der belgische Klub ist das Euro-League-Wunder der aktuellen Saison, schmiss im Achtelfinale bereits Union Berlin aus dem Wettbewerb. Nach dem 1:1 in der Vorwoche stehen Florian Wirtz & Co. im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag in Brüssel mit dem Rücken zur Wand. Das tz-Interview mit Union-Sportdirektor Chris O‘Loughlin (44).

Mister O’Loughlin, in Ihrem Büro hängt der Satz „Hör nicht auf, deinen Tagtraum zu leben“. Hand aufs Herz, ist der Europa-League-Titel in Ihrem Kopf?

O’Loughlin: Ich denke, dieser Spruch gilt für alle, die im Fußball arbeiten. Von Kindheit an haben wir von unvergesslichen Momenten geträumt. Das sollten wir auch weiterhin tun. Bedeutet für uns: Natürlich dürfen wir auch Tagträume vom Europa-League-Titel haben. Wir sind wirklich stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Aber uns ist bewusst, dass noch tolle Mannschaften im Wettbewerb vertreten sind.

Natürlich dürfen wir auch Tagträume vom Europa-League-Titel haben.

Im Viertelfinal-Hinspiel hat Union 1:1 in Leverkusen gespielt. Worauf kommt es im Rückspiel an

O’Loughlin: Das Ergebnis war wirklich gut für uns. Aber das Rückspiel wird ebenso hart werden. Leverkusen hat eine sehr starke Mannschaft. Wir brauchen uns aber keine Sorgen über unseren Matchplan machen. Das Trainerteam wird uns perfekt einstellen. Wichtig wird sein, dass wir weiterhin zusammenhalten und wir Contenance bewahren. Man darf eines nicht vergessen: Diese Erfahrung ist komplett neu für uns. Wir müssen den Moment genießen und stolz sein.

Weil das eigene Stadion nicht die Richtlinien erfüllt, muss Union in den Lotto Park von Konkurrent RSC Anderlecht ausweichen. Ein Nachteil?

O’Loughlin: Natürlich wäre es toll, wenn wir in unserem eigenen historischen Stadion spielen könnten. Aber ich kann die Entscheidung aus vielerlei Gründen wie beispielsweise die Sicherheit für die Fans nachvollziehen. Wie auch immer, gegen Union Berlin haben wir auch im Lotto Park gespielt und unsere Fans haben uns toll unterstützt.

Union ist das große Euro-Wunder in dieser Saison. Was zeichnet die Mannschaft aus?

O’Loughlin: Was wirklich toll ist, ist, dass wir einen tollen Mix aus ausgezeichneten Trainern und Spielern unterschiedlichster Herkunft haben. Jeder hat eine unterschiedliche Geschichte. Uns ist es gelungen, das alles zu einer Einheit zu machen. Jeder hier kämpft für die gleichen Ziele. Jeder weiß: Jeder kann seine individuellen Stärken nur im Team komplett ausspielen. Wir haben Hunger nach Erfolgen und Spieler, die nicht aufgeben. Wir haben Spieler, die Verteidiger können, die nie aufhören zu laufen und auch welche, die magische Momente auf den Platz bringen. Eine tolle Mischung.

Bayer Leverkusen spielte im Hinspiel nur Remis gegen Union Saint-Gilloise und Stürmer Boniface (re.). © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Unter anderem sorgt Stürmer Victor Boniface für Furore.

O’Loughlin: Er bringt alles mit. Aber nicht nur er. Ich denke an unsere Kapitän Teddy Teuma, unser Torwart Anthony Moris oder auch unsere drei Verteidiger Siebe van der Heyden, Christian Burgess und Ismael Kandouss sowie Mittelfeldspieler Senne Lynen, der unser allerersten Europa-League-Tor erzielt hat. Alle unsere Spieler sind besonders.

So nutzt Saint-Gilloise datenbasiertes Scouting

Im Scouting ist Union sehr kreativ. Was ist das Geheimnis?

O’Loughlin: Wir haben die unfassbare Möglichkeit, datenbasiertes Scouting zu nutzen. Unser Präsident Alex Muzio hat 14 Jahre lang in diesem Geschäftsbereich gearbeitet. Wir profitieren von seinen Erfahrungen. Es wird eine Liste von interessanten Spielern aus der ganzen Welt erstellt. Es sind sehr gute Daten, es ist eine sehr objektive Einschätzung der Fähigkeiten der Spieler. Wir beobachten die Profis und schauen, was sie unsere Mannschaft bringen könnten und welchen Hintergrund sie haben. Das ist Teil unserer Stärke, wir verbringen Unmengen an Stunden, um die richtigen Spieler - auch aus unteren Ligen - zusammenzubringen.

Sie haben es kurz angedeutet: Es ist auch wichtig, dass Spieler die Werte des Vereins leben.

O‘Loughlin: Korrekt. Für uns ist es sehr wichtig, ein bestimmtes Wertesystem zu haben. Wir sprechen von Engagement, Demut, Mut oder Leidenschaft. In unserem täglichen Miteinander leben wir diese Werte.

Union-Eigentümer Tony Bloom gehört auch Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Ist das Konstrukt vergleichbar mit Red Bull?

O‘Loughlin: Auf keinen Fall. Alex Muzio ist unser Präsident. Tony Bloom ist Hauptanteilseigner, hat aber kein Stimmrecht im Vorstand. Und ja, wir haben mit Simon Adingra einen Spieler aus Brighton ausgeliehen, und Deniz Undav, den wir 2018 aus der dritten deutschen Liga geholt haben, ist einer unserer ehemaligen Spieler, der dorthin gewechselt ist. Aber er hat diese Entscheidung selbst getroffen, denn es gab auch andere Vereine, die interessiert waren. Wir sind aber keineswegs ein Satellitenklub.

Wie viele Ihrer Spieler haben auch Sie einen unüblichen Weg hinter sich. 2019 wurden Sie von einem Tag auf den anderen Sportdirektor bei Union. Inwieweit hat Ihnen Ihre Erfahrung als Trainer in Afrika oder Australien geholfen?

O‘Loughlin: Ich bin wirklich von ganz unten im Fußball gekommen. Ich habe alle verschiedenen Stufen der Karriereleiter durchlaufen. Ich wurde von den Treppen runtergestoßen und habe mich wieder hochgekämpft. Ich habe die Rohheit des Fußballs erlebt. Das Trainersein hat mich auch dazu gebracht, mit Enttäuschungen umzugehen und die guten Momente hervorzuheben. Ich weiß, wie ein Fußballspieler aussieht, der erfolgreich sein wird. Diese Erfahrungen haben mich dorthin gebracht, wo ich heute bin.

Was sind Ihre persönlichen Ziele?

O‘Loughlin: Ich will für einen Klub arbeiten, der ehrlich ist, der Werte vertritt. Union hält noch immer an seiner historischen Seite fest. Wir arbeiten aber gemeinsam auch daran, uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich kann tagträumen. Ich habe keine Eile, mich umzusehen.

Welche Vision haben Sie für Union?

O‘Loughlin: Präsident Alex Muzio, Geschäftsführer Philippe Bormans und ich teilen dieselbe Vision. Wir wissen, dass wir ein neues Stadion brauchen. Wir wollen unsere eigene Akademie verbessern und bald regelmäßig eigene Spieler in unserer ersten Mannschaft sehen. Wir möchten ein stabiler Erstliga-Klub in Belgien sein. Natürlich wäre es der Traum, diese Saison Meister zu werden. Und wir wollen so oft es geht, zusätzlich international spielen. Interview: Philipp Kessler