Pokal-Viertelfinale Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund abgesagt

München - Das Viertelfinale des DFB-Pokals Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund findet nicht statt. Der Schiedsrichter befand den Platz für unbespielbar.

Update vom 28. Februar 2018: Das Viertelfinale des DFB-Pokals Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund wird nicht am Dienstagabend stattfinden. Der DFB sagte die Partie eine knappe Stunde vor Abpfiff wegen unbespielbaren Platzes ab.

DFB-Pokal: Sportfreunde Lotte träumen von der Sensation gegen Borussia Dortmund

Es ist ein Fußballmärchen, wie es nur der DFB Pokal zu schreiben vermag: Die Sportfreunde Lotte stehen im Viertelfinale des nationalen Wettbewerbs und warfen auf dem Weg dahin reihenweise etablierte Teams aus dem Rennen. Werder Bremen, Bayer Leverkusen und der TSV 1860 München scheiterten bereits an den Westfalen, die erst seit dieser Saison in der dritten Liga spielen.

Im Viertelfinale wartet nun ein schweres Los auf das Überraschungsteam der diesjährigen Pokal-Saison: Die Sportfreunde Lotte müssen gegen Borussia Dortmund ran. Für das Team von Thomas Tuchel ist das Erreichen der nächsten Runde natürlich eine Pflichtaufgabe, während der Drittligist klarer Außenseiter in dieser Paarung ist.

Dennoch freut sich die ganze 14.000-Seelen-Gemeinde Lotte auf das Heimspiel am Dienstag, 28. Februar. Das Interesse an der attraktiven Partie, die einiges an Einnahmen in die Vereinskassen spülen dürfte, ist riesig. Allerdings gab es beim Ticketverkauf Probleme: Als ein geplanter freier Kartenverkauf kurzfristig abgesagt wurde, stand der Verein stark in der Kritik. Weil alle Tickets nun weg sind, wird neben dem Stadion eine Großleinwand aufgestellt.

Neben dem Public Viewing in Lotte selbst wird das Pokalspiel des Drittligisten gegen Borussia Dortmund, das um 20.45 Uhr beginnt, auch im Free-TV und in Form von diversen Live-Streams übertragen. Wir haben eine Übersicht aller Angebote zusammengestellt.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im Free-TV in der ARD

Gute Nachricht für die Fußball-Fans: Im Unterschied zu Bundesligaspielen werden viele Begegnungen des DFB-Pokals live im Free-TV übertragen, so auch das Duell zwischen den Sportfreunden aus Lotte und Borussia Dortmund. Die ARD geht dazu um 20.15 Uhr, direkt im Anschluss an die Tagesschau, mit einer Sonderausgabe der Sportschau auf Sendung. Moderator Alexander Bommes und Experte Mehmet Scholl besprechen die letzten Details rund um das Pokalspiel, bis sie das Mikrofon zum Anstoß an Reporter Tom Bartels abgeben. Nach dem Spiel der Dortmunder zeigt die ARD außerdem eine Zusammenfassung der zweiten Begegnung des Abends, die Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld bereits um 18.30 Uhr bestreiten.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute im Live-Stream der ARD

Auf sportschau.de steht die gesamte Sendung zum Pokalspiel zwischen Lotte und Dortmund auch als Live-Stream zu Verfügung. Der Stream kann mit allen gängigen Webbrowsern geöffnet werden, aus rechtlichen Gründen aber nur innerhalb Deutschlands. Viele weiteren Infos rund um Bundesliga und DFB-Pokal bietet außerdem die App der Sportschau, die kostenlos bei iTunes (für Apple-Geräte) oder im Google Play Store (für Android-Geräte) heruntergeladen werden kann. Über die App kann die Begegnung zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund ebenfalls im Live-Stream angeschaut werden.

Vorsicht: Da Live-Streams große Datenmengen verschlingen, sollten Sie zum Streamen unbedingt eine stabile WLAN-Verbindung verwenden und so Ihr mobiles Datenvolumen schonen.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im TV bei Sky

Noch mehr Live-Bilder vom DFB-Pokal gibt es beim Privatsender Sky, der sich die kompletten Übertragungsrechte gesichert hat und alle Begegnungen live zeigt. Da am Dienstagabend kein weiteres Spiel zeitgleich zum Duell zwischen Lotte und Dortmund stattfindet, gibt es diesmal keine Konferenz. Das Einzelspiel wird in voller Länge auf den Kanälen Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD übertragen und von Kai Dittmann kommentiert.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund bei Sky: Jetzt Abonnent werden

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute im Live-Stream via SkyGo

Sky-Kunden können alle Sendungen über den Streamingdienst SkyGo auch auf dem PC, Laptop oder Handy sehen. Für die Nutzung fallen für die Abonnenten keine zusätzlichen Kosten an. Für Tablets und Smartphones gibt es SkyGo als App. Apple-Kunden finden das Programm bei iTunes, Besitzer von Android-Geräten werden im Google Play Store fündig. Letztere müssen allerdings beachten, dass SkyGo nicht auf allen Android-Geräten funktioniert.

Neben den Angeboten von ARD und Sky werben zahlreiche weitere Internetseiten mit Live-Streams von Fußballspielen. Die Nutzung solcher Angebote ist rechtlich gesehen zwar legal, man muss dabei allerdings schlechte Bild- und Tonqualität, nervige Werbungen und fremdsprachige Kommentare in Kauf nehmen. Hier finden Sie eine Übersicht mit verschiedenen Anbietern legaler und kostenloser Live-Streams.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute im Live-Ticker

Neben der Übertragung im Fernsehen oder Internet können Sie die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund natürlich auch im Live-Ticker verfolgen. Die Kollegen vom Westfälischen Anzeiger berichten live vom westfälischen Pokal-Duell und bieten viele Informationen rund ums Spiel. So sind Sie den ganzen Pokal-Abend über bestens informiert.

Sportfreunde Lotte: Der Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 21. August 2016 DFB-Pokal 2016/17, erste Runde Sportfreunde Lotte - SV Werder Bremen 2:1 (1:1) 25. Oktober 2016 DFB-Pokal 2016/17, zweite Runde Sportfreunde Lotte - Bayer 04 Leverkusen 4:3 i.E. (2:2; 1:1; 0:1) 8. Februar 2016 DFB-Pokal 2016/17, Achtelfinale Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München 2:0 (1:0)

Borussia Dortmund: Der Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 22. August 2016 DFB-Pokal 2016/17, erste Runde Eintracht Trier - Borussia Dortmund 0:3 (0:3) 26. Oktober 2016 DFB-Pokal 2016/17, zweite Runde Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 3:0 i.E. (1:1; 1:1; 1:0) 8. Februar 2016 DFB-Pokal 2016/17, Achtelfinale Borussia Dortmund - Herta BSC Berlin 3:2 i.E. (1:1; 1:1; 0:1)

