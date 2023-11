Sporting Braga gegen Union Berlin live: Hier sehen Sie die Champions League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 5. Spieltag der Champions League ist Union Berlin bei Sporting Braga zu Gast. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Braga – Das Champions League-Match zwischen Sporting Braga und Union Berlin steigt am Mittwoch, 29. November 2023, um 21.00 Uhr in Braga. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Sporting Braga gegen Union Berlin: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Sporting Braga und Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Sporting Braga und Union Berlin Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 29. November 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Sporting Braga gegen Union Berlin: Wer holt sich den Sieg in der Champions League?

In der Champions-League-Gruppenphase steht der 5. Spieltag an und Union Berlin ist zu Gast bei Sporting Braga. Nach vier Spieltagen und nur einem Punkt liegt der Hauptstadtklub am Tabellenende und hat keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinales in der Königsklasse des europäischen Fußballs.

Doch Platz drei und damit die Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League ist durchaus noch möglich. Dafür braucht es aber unbedingt einen Sieg bei Sporting Braga, die drei Punkte auf dem Konto haben – vom Sieg im Hinspiel bei Union Berlin. Mit einem Erfolg in Portugal würde die „Eisernen“ auf Position drei springen.

Bei der Generalprobe konnte sich Union Berlin etwas Selbstbewusstsein holen. Zwar gab es im Heimspiel gegen den FC Augsburg keinen Sieg, dafür ein verdientes Remis. Stürmer Kevin Volland erlöste eine in der zweiten Hälfte dominante Gastgeber mit seinem Treffer kurz vor Spielende.

Union Berlin ist zu Gast bei Sporting Braga. © IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Neu auf der Bank sitzen wird Nenad Bjelica, der neuer Cheftrainer ist. „Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen“, so Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin. „Ich wünsche Nenad Bjelica und dem gesamten Team einen guten Start in die gemeinsame Arbeit.“ (smr)