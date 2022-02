Sportwette verloren? Dann sollten Sie diese Dinge tun

Das Wetten auf Sportereignisse verschlingt Milliarden von Euro. Mit ein paar Strategien und Tipps können Sie die Verluste in Grenzen halten. © Ulmer/Imago

Bei Sportwetten hoffen viele auf das schnelle Geld. Doch meistens geht der Schuss nach hinten los. Auf welche Dinge Sie bei einem Verlust achten sollten, lesen Sie hier.

Der Sportwettenmarkt ist auf der ganzen Welt längst zu einem Milliardengeschäft geworden. Es gibt unzählige Sportwettenanbieter alleine in Deutschland. Hierzulande wurden im Jahr 2019 sage und schreibe 9,3 Milliarden Euro bei Sportwetten umgesetzt, wie der Deutsche Sportwettenverband berichtet. Die Anbieter locken mit intuitiven Apps, spannenden Wettangeboten und hohen Neukundenboni.

Obwohl es zahlreiche Strategien und Tipps für Sportwetten gibt und so die Spieler gelockt werden sollen, sind die Verluste unterm Strich teilweise enorm. Wer eine Wette verliert, der kann bzw. will sein Pech oft nicht wahrhaben und setzt schnell Geld auf die nächste Sportwette. Es kommt dabei nicht selten vor, dass ein Teufelskreis beginnt. Doch was sollte man tun, wenn man die Sportwetten verloren hat? Und was sollte man unbedingt lassen?

Sportwette verloren? Was Sie jetzt tun sollten – und was nicht

Der Sport steht für Nervenkitzel, denn nur eine einzige Aktion kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und genauso verhält es sich bei Sportwetten. Ein Last-Minute-Tor und schon ist die Wette verloren. Der Ärger darüber ist natürlich groß, dennoch sollte man mit der Einstellung beginnen, dass man bei Sportwetten oft verlieren kann. Daher sollten Sie das Wetten als Hobby sehen, bei dem es zu Verlusten kommen kann. Setzen Sie bei Sportwetten also nur Geld, das Sie auch verlieren können. Und ganz wichtig: Bleiben Sie beim Wetten ruhig und werfen Sie auch nicht Ihre Wett-Strategien sofort über den Haufen. Frustwetten führen meist zu weiteren Verlusten.

Wer jedoch mehrmals in Folge eine Sportwette verliert und dabei hohen Verlust betreibt, sollte sofort das Wetten einstellen. Denn dann geht es an das Geld, das für wichtigere Dinge verwendet werden sollte. Greifen Sie unter keinen Umständen auf irgendwelche Ersparnisse zurück. Legen Sie also eine Pause ein, in der Sie sich wieder ein finanzielles Polster aufbauen können.

Sportwette verloren? So können Sie Verluste ausgleichen

Sie haben Ihr Geldmanagement im Griff und bleiben ruhig nach einer verlorenen Sportwette? Dann bringen Sie schon mal die wichtigsten Voraussetzungen mit. Tatsächlich gibt es sogar eine Wettstrategie, um Verluste schnell wieder auszugleichen. Verlustprogression heißt diese Strategie.

Mit der Verlustprogression verfolgen Spieler das Ziel, den Einsatz einer verlorenen Wette ganz oder teilweise wieder hereinzuholen. Die Strategie dabei ist eigentlich ganz einfach: Nach einer verlorenen Wette wird der Einsatz erhöht. Viele Spieler setzen bei dieser Strategie auf den Weg des doppelten Einsatzes. Nach einer verlorenen Wette wird der Einsatz also einfach verdoppelt. Anhand des folgenden Beispiels wird die Verlustprogression besser veranschaulicht. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Quote bei 2,0 liegt.

Wetteinsatz Ausgang der Wette Gewinn/Verlust (brutto) 1. Wette 10,- € Verloren -10,- € 2. Wette 20,- € Verloren -20,- € 3. Wette 40,- € Verloren -40,- € 4. Wette 80,- € Gewonnen +160,- €

In diesem Beispiel verlieren Sie also die ersten drei Wetten und kommen dabei auf einen Gesamtverlust von 70,- Euro. Die vierte Wette wird allerdings gewonnen bei einem Wetteinsatz von 80,- Euro und einer Quote von 2,0. Sie kommen letztendlich auf einen Bruttogewinn von 90,- Euro. Der Nettogewinn ist jedoch weitaus geringer. Denn Sie haben insgesamt 150,- Euro für die vier Sportwetten eingesetzt, jedoch 160,- Euro gewonnen. Sie kommen also auf einen Nettogewinn von 10,- Euro. Diese Strategie der Verlustprogression wird als „Martingale Progression“ bezeichnet.

Sportwette verloren? Diese Strategie kommt vom Roulette

Neben der „Martingale Progression“ gibt es noch eine weitere bekannte Strategie, die auf einen französischen Mathematiker und Philosoph zurückgeht. Jean Baptise le Rond d‘Alembert hat ein System entwickelt, das überwiegend im Roulette angewendet wird. Bei der „d‘Alembert Progression“ geht es darum, nach einer verlorenen Wette den Einsatz um eine Einheit zu erhöhen. Nach einer gewonnenen Wette wird der Einsatz um eine Einheit gekürzt.

Auch diese Strategie wird anhand eines Beispiels erklärt. 10,- Euro sind dabei eine Einheit, die Quote liegt bei 2,0.

Wetteinsatz Ausgang der Wette Gewinn/Verlust (brutto) 1. Wette 10,- € Verloren -10,- € 2. Wette 20,- € Verloren -20,- € 3. Wette 30,- € Verloren -30,- € 4. Wette 40,- € Gewonnen +80,- € 5. Wette 30,- € Verloren -30,-€ 6. Wette 40,- € Verloren -40,- € 7. Wette 50,- € Gewonnen +100,- €

Die Verlustprogression nach d‘Alembert ähnelt der „Martingale Progression“ doch sehr. Auch hier wird mit einem höheren Einsatz der Verlust einer Sportwette versucht auszugleichen. Nach der siebten Wette befindet sich der Spieler allerdings noch in den roten Zahlen bei einem Nettoverlust von 40,- Euro. Dies liegt im obigen Beispiel vor allem daran, dass fünf von sieben Wetten verloren wurden. Welche Strategie letztendlich die beste ist, müssen die Spieler für sich entscheiden. (pm)