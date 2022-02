Sportwetten für Anfänger: Mit unseren Tipps und Tricks gewinnen auch Einsteiger

Beim Sport die Lieblingsmannschaft bejubeln und gleichzeitig Geld verdienen: Anfänger können auch mit Sportwetten erfolgreich sein. © AntonioGuillemF / PantherMedia

Die Lieblingssportart schauen und Geld verdienen: Sportwetten liegen derzeit voll im Trend. Auch Anfänger können gewinnen – wenn sie einige Tricks beachten.

Von der Fußball-Wette bis zum Tippspiel zu den Olympischen Spielen: Es ist der kleine Adrenalinkick, der eine Sportwette attraktiv und ein Spiel oder Turnier noch spannender macht. Umso besser, wenn neben dem Spaß-Faktor noch ein Geldsegen winkt. Wer beim Wetten erfolgreich sein will, sollte organisiert und überlegt vorgehen – das gilt besonders für Anfänger. Mit unseren Tipps haben Sie auch als absoluter Einsteiger eine Chance auf schnelle Erfolge.

Sportwetten: So erkennen Sie seriöse Wettanbieter

Wer in die Welt der Sportwetten einsteigen will, braucht ein Konto bei einem vertrauenswürdigen Wettanbieter. Wichtig ist, dass dieser eine Sportwettenlizenz vorweisen kann. Diese ist mit strengen Kontrollen verbunden und garantiert, dass Wettbüros sich an klare Regelungen halten – etwa darf jeder Wett-Teilnehmer nur im Rahmen festgelegter Limits Wetteinsätze und Einzahlungen vornehmen. Übrigens: Viele Buchmacher bieten Ihren Neukunden auch einen attraktiven Willkommensbonus.

Erster Schritt für Wett-Anfänger: die richtige Wettart auswählen

Für eine erfolgreiche erste Sportwette wählen Sie am besten eine Sportart, mit der Sie sich auskennen. Zwar führt auch manchmal das Bauchgefühl zum Erfolg, größer sind die Chancen jedoch mit Erfahrung und einer guten Strategie.

Für Anfänger eignen sich besonders Einzelwetten – das Risiko ist hier besonders gering. Dabei wetten Sie beispielsweise auf den Sieg der Auswärtsmannschaft oder darauf, welches Land bei Olympia die meisten Medaillen holt. Der Einsatz ergibt multipliziert mit der Quote den Gewinn der Wette. Ein Beispiel: Die Quote für einen Auswärtssieg des FC Bayern steht bei 2,0 und Sie setzen 5 Euro darauf. Gewinnt der FCB, erhalten Sie 10 Euro zurück.

Selbst erfahrene Profis raten zu dieser Form statt der riskanten Kombiwette. Bei dieser müssen für einen Gewinn alle Tipps richtig sein, etwa ein Remis und ein Endstand von 2:2. Dadurch ist zwar der mögliche Gewinn deutlich höher, jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein falsches Ergebnis Ihre richtigen Vorhersagen zunichtemacht.

Auch wenn die Verlockung groß ist – auf die Lieblingsmannschaft oder den favorisierten Athleten zu wetten, ist oft keine gute Idee und sorgt für zusätzliche Enttäuschung. Viele Menschen glauben zu sehr an ihren eigenen Favoriten und lassen sich zu einem unüberlegten Einsatz verleiten.

Die besten Wett-Strategien – mit Plan zum Erfolg

Besser keine spontanen Entscheidungen: Folgen Sie beim Wetten einer Strategie, haben Sie höhere Gewinnchancen. Dabei gibt es eine Vielzahl von möglichen Vorgehensweisen – probieren Sie aus, welche sich am besten für Sie eignet. Mit wachsender Erfahrung entwickeln Sie Ihren eigenen Weg.

Randsportarten: In einigen Sportarten müssen selbst die Buchmacher auf Statistiken zurückgreifen, da sie selbst nicht die nötige Expertise besitzen. Hier liegt Ihre Chance: Eignen Sie sich Fachwissen an, etwa im E-Sports-Bereich und verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber den Wettanbietern. Späte Tore: Bei Fußball-Wetten kann es sich lohnen, mit einer Einzelwette auf späte Tore zu setzen. Am besten funktioniert das in Spielen, in denen es einen klaren Favoriten und einen Außenseiter gibt. Das schwächere Team lässt in der Schlussphase oft nach, was die Chance für einen weiteren Gegentreffer erhöht. Unentschieden-Wette: Wer auf ein Unentschieden wettet, kann von hohen Quoten profitieren. Dafür lohnt es sich, Teams auswählen, die überdurchschnittlich oft unentschieden spielen. Auch Spiele, bei denen Mannschaften etwa gleich stark sind und mit geteilten Punkten zufrieden sein können, bieten sich hierfür an.

Sportwetten für Anfänger: Bonus-Aktionen und Gewinnspiele erhöhen die Spielfreude

Sichern Sie sich die Chance auf zusätzliche Gewinne: Viele Wettanbieter bieten Anfängern lukrative Bonus-Aktionen. Bei manchen Wettanbietern erhalten Sie regelmäßig eine Gratiswette, sollten Sie doch einmal daneben liegen. Auch besonders aktive Spieler sichern sich hier Extra-Kapital für Ihr Spielerkonto.

Bei JAXX Sportwetten gibt es stets neue Aktionen und Gewinnspiele. Aktuell verlost der Buchmacher eine PS5. © JAXX Sportwetten

