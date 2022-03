Sportwetten in Deutschland: Sind sie legal?

Sportwettenanbieter brauchen in Deutschland eine Lizenz. © Imago

Viele Menschen spielen mit dem Gedanken, an Sportwetten teilzunehmen, um am eigenen Hobby etwas zu verdienen. Aber sind diese in Deutschland legal?

Was Glücksspiel und Sportwetten angeht, herrscht in Deutschland viel Unsicherheit. Das liegt vor allem daran, dass hier jahrelang eine unsichere Rechtslage herrschte. Mittlerweile hat der Staat mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 für etwas mehr Klarheit gesorgt.

Sportwetten: Von illegal zu legal – die Entwicklung in Deutschland

Über Jahre hinweg lag das Glücksspielmonopol in Deutschland bei den staatlichen Lottogesellschaften. Hintergrund dafür war, dass man es in der Verantwortung des Staates sah, gegen Wett- und Glücksspielsucht vorzugehen. Allerdings entschied der Europäische Gerichtshof im September 2010, dass dies nicht mit dem EU-Recht vereinbar sei. Deutschland habe mit zu viel Glücksspielwerbung sein Vorhaben der Suchtbekämpfung unterwandert. Daraufhin legten die Bundesländer in einem „Glücksspieländerungsvertrag“ (GlüÄndStV) fest, dass 20 private Wettanbieter in einer Testphase bundesweit und legal Sportwetten annehmen dürfen. Doch Wettbewerber, die nicht berücksichtigt wurden, reichten Klagen ein – und bekamen vom EuGH recht.

In der Zeit danach herrschte viel Unsicherheit darüber, ob Sportwetten in Deutschland nun legal waren oder nicht. Dazu trug auch Schleswig-Holstein mit seinem Alleingang bei: Das Bundesland bot eine Zeit lang eigene Sportwetten-Lizenzen an, allerdings nur für die Bürger Schleswig-Holsteins. Viele Anbieter boten Sportwetten an – zum Beispiel mit Lizenz in Malta –, und beriefen sich dabei auf europäisches Recht, welches höherrangig ist als das deutsche.

Glücksspielstaatsvertrag legt Voraussetzungen für legale Sportwetten in Deutschland fest

Ein vorläufiges Ende hat die Diskussion mit dem Glücksspielstaatsvertrag gefunden. Seit dem 1. Juli 2021 sind „virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Onlinecasinospiele unter restriktiven Voraussetzungen erlaubnisfähig“, um Spielern eine sichere und legale Alternative zu den Angeboten auf dem Schwarzmarkt zu bieten, wie es auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres und Sport von Sachsen-Anhalt heißt. Für die Erteilung einer Sportwetten-Erlaubnis ist ländereinheitlich das Regierungspräsidium in Darmstadt zuständig. Dazu müssen die privaten Anbieter unter anderem ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit nachweisen. Teil der deutschen Sportwettenlizenz ist außerdem ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat sowie Einschränkungen des Angebots von Live-Wetten.

Diese Sportwettenanbieter haben eine deutsche Lizenz

Einige Anbieter wie tipico, bwin und JAXX Sportwetten haben die deutsche Sportwettenlizenz frühzeitig erhalten – und seither sind viele andere gefolgt. Beim staatlichen Wettanbieter Oddset konnte schon zuvor legal gewettet werden. Hier sehen Sie, welche Sportwettenanbieter die deutsche Lizenz haben (Stand: 10. März 2022):

888sport

tipico

bwin

bet365

Betsson

Betsafe

Betway

Betago

Bet3000

Gamebookers

Happybet

JAXX Sportwetten

Jackone

Ladbrokers

Mybet

NeoBet

Oddset

Admiralbet

Betano

BildBet

Interwetten

Sportingbet

bet-at-home

Xtip

Tipbet

Tipster

Tipwin

Tiptorro

Wettarena