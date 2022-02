Müssen Gewinne aus Sportwetten versteuert werden?

Das Geschäft mit Sportwetten setzt jährlich Milliarden um. Sportwettenanbieter müssen Steuern auf ihre Gewinne bezahlen. Doch wie sieht es mit den Privatpersonen aus? © viperagp / PantherMedia

Mit Sportwetten kann man das Taschengeld aufbessern. Doch sind die Gewinne aus Sportwetten tatsächlich steuerfrei? Hier finden Sie die Antwort.

Sportwetten sind auf der ganzen Welt sehr beliebt. Die Spieler verbinden ihre Leidenschaft am Sport mit dem Nervenkitzel, den Sportwetten mit sich bringen. So ist der Sportwettenmarkt längst zu einem Milliardengeschäft geworden. Unzählige Sportwettenanbieter in Deutschland locken mit starken Quoten und ebenso hohen Willkommens-Boni für Neukunden. Um Sportwetten legal anbieten zu können, benötigen Buchmacher diese Lizenz. Viele Spieler erhoffen sich durch Sportwetten das große Geld. Wer aus Sportwetten allerdings einen Gewinn erzielt, der wird sich folgende Frage stellen: Muss ich den Sportwetten-Gewinn versteuern?

Müssen Gewinne aus Sportwetten versteuert werden? Das sagt das Einkommenssteuergesetz

Die gute Nachricht vorweg: Gewinne aus Sportwetten müssen nicht versteuert werden. Natürlich handelt es sich bei diesen Gewinnen auch im Einkünfte, jedoch sind es keine Einkünfte, die versteuert werden müssen, wie im § 2 des Einkommenssteuergesetzes zu lesen ist. Das Einkommenssteuerrecht sieht sieben Arten von Einkünften, die steuerpflichtig sind:

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb Einkünfte aus selbstständiger Arbeit Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit Einkünfte aus Kapitalvermögen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Sonstige Einkünfte

Nicht nur Gewinne aus Sportwetten müssen nicht versteuert werden. Die Steuerbefreiung betrifft auch Gewinne aus Glücksspielen, wie Lotto. Wie bei Sportwetten spielt auch bei Lotterien das Glück eine große Rolle – und nicht das Können. Anders verhält es sich bei Quizshows. Wer hier gewinnt, der muss den Gewinn in der Regel versteuern.

Sportwettenanbieter locken mit Willkommenbonus – muss dieser versteuert werden?

Um sich von den Wettbewerbern abzuheben, locken Sportwettenanbieter mit sehr hohem, zusätzlichem Startguthaben. Beim Willkommensbonus verhält es sich wie bei den Gewinnen aus Sportwetten: Er muss nicht versteuert werden!

Sportwettenanbieter müssen Gewinne versteuern – das ist die Wettsteuer

2012 wurde für Sportwetten- und Glücksspielanbieter die Wettsteuer eingeführt und im Glücksspielstaatsvertrag verankert. Sportwettenanbieter müssen daher von all ihren Kunden mit deutschem Wohnsitz eine Wettsteuer in Höhe von 5 Prozent abführen. Einige Anbieter geben diese Wettsteuer in Form eine Gebühr an die Spieler weiter und ziehen diese direkt vom Einsatz ab. Andere Sportwettenanbieter übernehmen jedoch die Wettsteuer komplett. Für Sportwettenanbieter gibt es drei Möglichkeiten, die Wettsteuer von den Spielern einzukassieren:

Die Wettsteuer wird direkt vom Gewinn abgezogen. Der Anbieter zieht die 5 % also direkt vom eigentlichen Gewinn ab. Sie erhalten also einen verringerten Betrag. Der Sportwettenanbieter erhebt eine Gebühr auf den Tippschein: Von Ihrem Wetteinsatz werden 5 % abgezogen. Der Sportwettenanbieter berücksichtigt die Wettsteuer in den Quoten. Dementsprechend können die Quoten dann etwas schlechter ausfallen, als bei anderen Anbietern.