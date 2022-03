Sportwetten sicher abschließen: So erkennen Sie seriöse Anbieter

Die Fußballwette lässt so manchen Sportfreund aufblühen. Wer auf lizenzierte Anbieter setzt, ist auf der sicheren Seite.

Ihr kleines, privates Tippspiel langweilt Sie? Sie möchten Wetten in größerem Stil abschließen? Dann sollten Sie sich unbedingt für einen professionellen Wettanbieter entscheiden.

„Glücksspiel kann süchtig machen“: Dieser Satz wird einem überall dort entgegengeschmettert, wo es um das Spiel mit barem Geld geht. Tatsächlich hat es einen guten Grund, warum Wetten jeglicher Art in einem strengen gesetzlichen Rahmen stattfinden. Sie bergen etwa die Gefahr, in die Sucht zu verfallen und so im Extremfall das gesamte Hab und Gut zu verlieren. Doch auf diejenigen, die Sportwetten oder das Lottospiel als Hobby für sich entdeckt haben und sich dabei Grenzen setzen, wartet Spaß ohne Reue. Kleine bis große Gewinne winken etwa bei Sportwetten auf den Lieblingsverein.

Doch Sie sollten nicht naiv das nächstbeste Wettlokal oder -Portal ansteuern: Bei den Anbietern von Sportwetten gibt es große Unterschiede. In erster Linie wichtig ist, dass sich der Anbieter an die gesetzlichen Regelungen hält. Die im Glücksspielstaatsvertrag verankerten Regeln sollen dafür sorgen, dass die beiden Hauptprobleme des Wettgeschäfts bekämpft werden: Geldwäsche und Spielsucht.

Verantwortungsbewusst wetten: Darauf sollten Sie achten

Wer keine illegalen Machenschaften mit seiner Sportwette unterstützen möchte, der sollte auf folgende Kriterien wert legen:

Wählen Sie einen Wettanbieter, der eine deutsche Lizenz besitzt.

besitzt. Achten Sie darauf, dass das Wettbüro oder der Online-Dienst die Jugend- und Datenschutzbestimmungen ernst nimmt. Dazu zählt etwa die Überprüfung des Alters bei der Erstellung des Spielkontos. Wie Computerbild weiter informiert, muss das Konto innerhalb der ersten 30 Tag nach Registrierung verifiziert werden. Erst danach darf es möglich sein, mehr als 150 Euro Einsatz zu bringen.

ernst nimmt. Dazu zählt etwa die Überprüfung des Alters bei der Erstellung des Spielkontos. Wie Computerbild weiter informiert, muss das Konto innerhalb der ersten 30 Tag nach Registrierung verifiziert werden. Erst danach darf es möglich sein, mehr als 150 Euro Einsatz zu bringen. Liquiditätskontrolle muss stattfinden: Lizenzierte Anbieter fragen Einkommen und Vermögen ab, um sicherzustellen, dass der Kunde nicht mehr Wetteinsatz einbringt, als ihm zur Verfügung steht.

muss stattfinden: Lizenzierte Anbieter fragen Einkommen und Vermögen ab, um sicherzustellen, dass der Kunde nicht mehr Wetteinsatz einbringt, als ihm zur Verfügung steht. Nicht von hohen Bonuszahlungen verlocken lassen : Computerbild zufolge kommen unseriöse Wettanbieter ihrer Pflicht zur Suchtprävention nicht nach. Auch Bonus-Werbekampagnen sprechen dafür, dass der Anbieter dieser „Fürsorgepflicht“ nicht nachkommt. Wenn Ihnen also Zuzahlungen versprochen werden, wenn Sie hohe Beträge auf Ihr Spielkonto einzahlen, sollten Sie die Finger vom Anbieter lassen.

: Computerbild zufolge kommen unseriöse Wettanbieter ihrer Pflicht zur Suchtprävention nicht nach. Auch Bonus-Werbekampagnen sprechen dafür, dass der Anbieter dieser „Fürsorgepflicht“ nicht nachkommt. Wenn Ihnen also Zuzahlungen versprochen werden, wenn Sie hohe Beträge auf Ihr Spielkonto einzahlen, sollten Sie die Finger vom Anbieter lassen. Einzahlungslimits sind eingerichtet: Lizenzierte Anbieter verpflichten sich außerdem, tägliche, wöchentliche oder monatliche Einzahlungslimits zu setzen.

zu setzen. Mitglied bei der Spielerdatenbank OASIS: Seriöse deutsche Wettanbieter sind Teil von OASIS, einem nationalen Selbstsperrsystem zum Schutz von Spielern und zur Bekämpfung von Glücksspielsucht.