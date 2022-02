Sportwetten: Diese 8 Tipps sollten Anfänger kennen

Wer von Anfang an erfolgreich bei Sportwetten sein möchte, der sollte sich mit den Mannschaften, Ligen und Sportarten auskennen. © sinseeho / PantherMedia

Sportwetten verbinden Leidenschaft am Sport mit dem Nervenkitzel. Kein Wunder, sind Sportwetten sehr beliebt. Doch aller Anfang ist schwer. Diese Tipps helfen beim Einstieg.

Sportwetten sind ein boomender Markt, der sich längst zum Milliardengeschäft entwickelt hat. Sportwetten verbinden die Leidenschaft am Sport mit dem Nervenkitzel. Bei einem richtigen Tipp kann ordentlich Geld gewonnen werden. Umgekehrt führen falsche Wetten auch teilweise zu hohen Verlusten. Immer mehr Menschen entdecken Sportwetten für sich, der Markt an Sportwettenanbietern wird immer größer. Mit unseren Tipps gelingt auch Anfängern der Einstieg in die Sportwetten.

Sportwetten: Die 8 besten Tipps für Anfänger

Setzen Sie auf den richtigen Anbieter! Bei so vielen Sportwettenanbietern auf dem Markt verliert man schnell den Überblick. Alle locken mit einem Willkommensbonus und tollen Quoten. Doch nicht alle Sportwettenanbieter haben in Deutschland eine gültige Zulassung. Wer legal wetten möchte, der sollte auf einen Sportwettenanbieter mit einer deutschen Lizenz setzen. Sonst ist der Spaß schnell zu Ende. Räumen Sie schon vor Ihrer ersten Wette kräftig ab! Die meisten Sportwettenanbieter locken Neukunden mit einem üppigen Willkommensbonus. Hierbei wird der eingezahlte Betrag meist verdoppelt. Natürlich ist der Bonus an einige Bedingungen geknüpft, doch es lohnt sich, die einzelnen Anbieter zu vergleichen. Holen Sie das Maximale raus! Behalten Sie bei Sportwetten den Überblick! Setzen Sie also nur auf Sportarten, Mannschaften und Ligen, in denen Sie sich gut auskennen. So können Sie das Risiko und den Zufall minimieren. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete! Bei Sportwetten kommt es nicht nur auf Ihr Bauchgefühl an. Setzen Sie sich mit den Teams auseinander, bevor Sie eine Wette platzieren. Was sagen die Statistiken? In welcher Form befindet sich Mannschaft A? Welche Spieler fallen bei Team B aus? All diese Fakten sollten Sie in Ihre Überlegungen mit einfließen lassen. Viele Anfänger lassen sich zu Beginn vom schnellen Gewinn verleiten, doch das ist ein Mythos. Setzen Sie nicht zu viel Geld, sonst kann es mit dem Guthaben schnell bergab gehen. Einige Wettprofis wetten nie mit mehr als 2,5 Prozent ihres Guthabens. Manche raten auch zu 5 Prozent. Bei einem Guthaben von 100,- Euro entspricht dies also 5,- Euro. Mit jeder gewonnenen Wette steigt Ihr Guthaben und damit auch der Einsatz. Es gibt unzählige Arten von Sportwetten: Wie viele Tore werden erzielt? Wer gewinnt die erste Halbzeit? Konzentrieren Sie sich als Anfänger auf die Einzel- oder Kombiwette oder die Doppelte-Chance-Wette. Diese Wettarten sind am einfachsten zu verstehen. Bei einer Einzelwette setzen Sie Ihren Einsatz auf ein einzelnes Spiel. Bei einer Kombiwette wird auf mehrere Spiele gewettet. Eine Kombiwette verspricht höhere Gewinne, doch es müssen auch alle Spiele richtig getippt werden, um zu gewinnen. Bei der Doppelte-Chance-Wette ist die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht. Sie können hierbei auf zwei Spielausgänge tippen, also auf Heimsieg/Unentschieden (1/X), auf Heimsieg/Auswärtssieg (1/2) oder auf Remis/Auswärtssieg (X/2). Emotionalität hat beim Wetten nichts zu suchen! Tippen Sie nie auf Ihre Lieblingsmannschaft. Zum einen gehen Sie hierbei viel emotionaler vor, zum anderen geht die Objektivität ein Stück weit verloren. Verliert dann die eigene Mannschaft und die Wette geht damit verloren, ist der Frust doppelt so groß. Vermeiden Sie Kurzschlussreaktionen nach einer verlorenen Sportwette! Viele Spieler begehen den Fehler und wollen verlorenes Geld schnellstmöglich wieder reinholen. Das geht oft nicht gut aus! Wie es besser geht, zeigen verschiedene Strategien, wie Sie Verluste ausgleichen können.