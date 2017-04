Kurios: In dieser Kreisliga-Mannschaft heißen alle Spieler gleich

Die zweite Mannschaft der SpVg. Niederndorf 09 am Freitag im Spiel gegen den 1. FC Littfeld II.

Niederndorf - Die Spvg. Niederndorf 09 hat einen wahren PR-Coup gelandet. Für das Spiel ihrer zweiten Mannschaft setzte sie nur Spieler mit dem gleichen Namen ein. Doch es gab eine folgenschwere Panne.

Das nennt sich dann wohl ein gelungener Werbecoup! Aus einer Bierlaune heraus entschieden sich die Fußballer der zweiten Mannschaft der Spvg. Niederndorf 09 (Nordrhein-Westfalen) am Wochenende den Kader für das Spiel der Kreisliga D gegen den 1. FC Littfeld II nur mit Spielern aufzulaufen, die den Nachnamen Uebach tragen. Allerdings war das nicht weiter schwer, satte 37 Mann im Verein tragen diesen Namen.

„Die Idee kam bei der Altherren-Fahrt im vergangenen Jahr. Ein, zwei Uebachs hatten erzählt, dass sie so gerne noch einmal mit ihren Söhnen auf dem Platz stehen wollten“, erklärte Trainer Enno Mitrach dem Express. Um das Kuriosum perfekt zu machen, coachte er am Wochenende aber nicht - zugunsten seines Kollegen und Spielers Markus Uebach. Der erklärte in der TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ die Kuriosität: „Es sind nicht alle miteinander verwandt, es gibt ganz viele Zweige. Aber da entsteht halt dann eine Geschichte.“ Kurzerhand formierten Väter, Brüder, Neffen und Söhne den Kader.

Und diese verbreiteten sie derart intelligent, dass zum Spiel zwischen der SpVg. Niederndorf 09 II und dem 1. FC Littfeld II nicht nur 850 Zuschauer kamen, sondern die Partie über 90 Minuten live bei einem Radiosender übertragen wurde und der WDR mit einem Kamerateam vorbeischaute.

Die Aufstellung der Spvg. Niederndorf

1 Niklas Uebach - 12 Torsten Uebach, 2 Julian Uebach, 4 Kevin Uebach, 5 Markus Uebach (C) - 10 Jan Uebach, 7 Alexander Uebach, 8 Thomas Uebach, 6 Jonas Uebach - 11 Nils Uebach, 14 Uwe Uebach.

Ersatzbank: Tobias Uebach, Hans-Peter Uebach, Eik Uebach, Stefan Uebach.

Trainer: Enno Uebach, Markus Uebach, Oliver Uebach.

Im Ort gibt es auch eine Uebachstraße, zu der parallel der Uebach fließt und in der zudem auch noch zahlreiche Personen mit dem Namen Uebach wohnen. Auch ein Reisecenter ist dort zu finden, es trägt den Namen ... na, errraten Sie es? Richtig: Uebach! Das Örtchen liegt übrigens im Uebachtal.



Das Spiel endete mit einem 11:3-Kantersieg für die Spvg. Niederndorf 09 II über den 1. FC Littfeld II. Die Torschützen für die Hausherren: Jan Uebach (4), Alexander Uebach (4), Jan Uebach und Kevin Uebach. Allerdings traf auch der Gegner einmal ins eigene Netz, sodass in der Torschützenliste dann doch nicht nur Uebachs auftauchten.

Panne: Niederndorfs Sieg wurde nachträglich aberkannt

Aber: Es scheint ein Fehler unterlaufen zu sein, denn offenbar setzte die Spvg. Niederndorf 09 II zwei Spieler ein, die keine Spielberechtigung hatten. So wurde das Ergebnis annulliert und mit 0:2 für den 1. FC Littfeld II gewertet. Die sicher geglaubten Punkte sind futsch, die Spvg rangiert somit auf Rang elf von 14 Teams. Letzter ist übrigens der 1. FC Littfeld II.

Aber die öffentliche Aufmerksamkeit für den kleinen Spvg Niederndorf 09 ist mit Punkten oder Geld eh nicht bezahlbar. Dieser Gewinn bleibt.

fw