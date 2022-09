Holz-Abstauber ins Glück: Türkgücü München springt aus der Abstiegsregion

Freut sich über drei Punkte: Türkgücü-Coach Alper Kayabunar. © Imago/Fotostand / Jovic

Balsam für die Seele und die Tabelle: Türkgücü München feiert den zweiten Sieg in Folge, womit die Kayabunar-Elf die Abstiegsränge verlässt.

Ansbach - Absteiger Türkgücü scheint mittlerweile in der Liga angekommen zu sein. Der 1:0-Erfolg in Ansbach war der zweite Ligasieg in Folge, nachdem die Münchner am Dienstag noch das Toto-Pokal-Duell mit dem TSV 1860 1:3 verloren hatten. „Die drei Punkte waren sehr wichtig für uns“, bilanzierte Türkgücü-Coach Alper Kayabunar erleichtert.

Erstmals seit Wochen verließ seine Mannschaft die Abstiegsregion, den goldenen Treffer am Samstag erzielte Kapitän Marco Holz per Abstauber (70.). „Wir haben guten Fußball gespielt“, meinte Kayabunar, „und uns mit einem Tor belohnt“, zudem habe seine Elf in der hektischen Schlussphase „alles gut wegverteidigt“. Damit dürfte zumindest sportlich allmählich Ruhe einkehren, auch die Personalie Caiuby ist inzwischen geklärt: Da die nötige Arbeitserlaubnis nicht in Aussicht steht, wird zumindest bis zum Winter nicht mit dem 34-jährigen Brasilianer geplant. (kik/mh)