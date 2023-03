SpVgg Unterhaching gegen Fürth II im Live-Ticker: Wie reagiert Haching auf die Bayern-Pleite?

26. Spieltag der Regionalliga Bayern

+ © IMAGO/Sven Leifer Fürths Robin Littig (l.) im Hinspiel gegen Sebastian Maier (r.) von der SpVgg Unterhaching im Zweikampf © IMAGO/Sven Leifer

Kann Haching die Tabellenführung halten? Im ersten Heimspiel der Rückrunde gegen die SpVgg Greuther Fürth muss sich die SpVgg Unterhaching beweisen. Der Live-Ticker.

26. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth

Tabellensituation: Haching bleibt an der Spitze, da Würzburg gegen Türkgücü nur 1:1 gespielt hat.

Der Ticker aus dem Hachinger Sportpark live zum Mitverfolgen.

München/Unterhaching – Auch am Sportpark startet der Spielbetrieb wieder: Am 3. März geht es für die SpVgg Unterhaching gegen Greuther Fürth II in das erste Heimspiel. Noch immer führen die Hachinger die Tabelle der Regionalliga Bayern an, der Vorsprung zu den Würzburger Kickers verringert sich allerdings zunehmend: Momentan sind es nur noch zwei Punkte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften.

Für die Amateure der SpVgg Greuther Fürth geht es in der Rückrunde nochmal um einiges. Gerade befinden sich die Kleeblätter auf Platz 16 der Tabelle. Die anderen Mannschaften sind allerdings nicht weit entfernt. Es ist also alles noch offen für die Franken. Eine Niederlage können die Fürther sich eigentlich nicht erlauben, denn diese würde sie einem Abstieg näher bringen.

Der Kapitän ist zurück! Schwabl könnte wieder auflaufen – einige Ausfälle gibt es dennoch

Auch in diesem Spiel muss Trainer Sandro Wagner auf einige Spieler verzichten. Dominik Stahl, Ben Westermeier, Maxi Welzmüller und Top-Talent Maurice Krattenmacher fehlen verletzungsbedingt. Manuel Stiefler muss wegen seiner Roten Karte vom letzten Spiel gegen den FC Bayern II seine Sperre absitzen.

Positive Nachrichten gibt es von Markus Schwabl. Der Kapitän der Hachinger ist nicht mehr auf der Liste der Verletzten und könnte seine Mannschaft auf dem Platz wieder anführen.

„Die Niederlage gegen Bayern ist längst abgehakt.“

Auch Co-Trainer Thomas Kasparetti blickt trotz einer bitteren Niederlage im letzten Spiel positiv auf das erste Heimspiel der Rückrunde: „Die Niederlage gegen Bayern ist längst abgehakt. Die Mannschaft hat diese Woche wieder gut trainiert und ist top vorbereitet. Gegen Fürth II steht nun das erste Heimspiel des Jahres an und wir freuen uns darauf, endlich wieder vor den eigenen Fans in unserem Stadion aufzulaufen.“

Anpfiff des Spiels ist am Freitagabend um 19:00 Uhr. Wir sind im Stadion und berichten im Live-Ticker. (Louisa Genthe)