Vertrag nicht verlängert! Haching setzt Göttlicher nicht mehr ein - Spielergewerkschaft übt Kritik

Von: Paul Ruser

Manfred Schwabl (links) griff in der Causa Felix Göttlicher hart durch. © IMAGO / Lackovic / foto2press

Felix Göttlicher ist in Unterhaching auf dem Abstellgleis, weil er seinen Vertrag nicht verlängert. Präsident Manni Schwabl rechtfertigt sich, die VDV sieht die Aktion kritisch.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching steht im Niemandsland der Regionalliga-Tabelle. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga hat der Klub im Sommer einen Umbruch vollzogen und will mittelfristig zurück in den Profifußball. Das Konzept der Vorstädter bleibt gleich: Junge Spieler ausbilden, fördern und dann gewinnbringend verkaufen. Diesen Weg ist auch Felix Göttlicher bei Haching gegangen. Der 19-Jährige lief bis zur Winterpause 13 Mal für die Spielvereinigung auf, weitere Einsätze werden trotz der unumstrittenen Klasse des Verteidigers nicht dazukommen.

Der Grund: Der Abwehrspieler möchte seinen Vertrag nicht verlängern und den Klub am Saisonende ablösefrei verlassen. Das passt überhaupt nicht zu den Vorstellungen von Präsident Manfred Schwabl. In der Vorrunde hat der starke Mann der Unterhachinger auf Bitten von Trainer Sandro Wagner zugestimmt, Göttlicher trotzdem einzusetzen. Damit ist jetzt Schluss. „Ablösefrei ist für uns nicht zu machen, dann geht der Verein kaputt“, rechtfertigt der 55-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild die Ausbootung. „Wir gehen mit den Spielern offen um, das wusste auch Felix Göttlicher.“

„Es gibt aus meiner Sicht nur Verlierer in dieser Situation.“

Die Entscheidung des Vereins, nicht verlängernde Spieler ins Abseits zu stellen, fällt dem Klub zunehmend selbst zur Last. Beim Auftakt in die zweite Hälfte der Regionalliga-Saison Mitte Februar bei der SpVgg Bayreuth standen Trainer Sandro Wagner nur 13 Feldspieler zur Verfügung - Göttlicher wurde dennoch nicht berücksichtigt, Haching blieb der vorgegebenen Linie der Vereinsführung treu.

Schwierige Umstände in Unterhaching, sowohl für den Spieler als auch den Verein. „Es gibt aus meiner Sicht nur Verlierer in dieser Situation“, fasst Göttlicher selbst die Lage zusammen.

„Sie werden damit zum Spielball in einem Spiel, das sie selbst kaum beeinflussen können.“

Das sieht auch die VDV so. Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler kritisiert insgesamt die Methoden der Profivereine, einzig und allein auf den finanziellen Aspekt zu achten und nicht auf den Menschen selbst. „In der Praxis kommt es leider relativ oft vor, dass Spieler aus wirtschaftlichen Interessen von Klubs und Spielervermittlern unter Druck gesetzt werden. Sie werden damit zum Spielball in einem Spiel, das sie selbst kaum beeinflussen können“, antwortet der eingetragene Verein auf Anfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Doch wie kam es überhaupt zu dieser misslichen Geschichte? Dass der 19-Jährige sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga nach einem höherklassigen Klub umschaute, ist bekannt. Möglichkeiten für einen Vereinswechsel soll es in den vergangenen Monaten gegeben haben. Laut Sport Bild war er beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim und beim Drittligisten Viktoria Köln im Gespräch. Bei seinem derzeitigen Arbeitgeber stieß Göttlicher nach eigener Aussage mit den Angeboten auf taube Ohren: „Darauf hat sich Unterhaching nicht wirklich eingelassen.“

SpVgg Unterhaching braucht die Einnahmen durch Verkäufe von jungen Spielern

Stattdessen unterbreiteten die Vereinsverantwortlichen dem Innenverteidiger einen neuen, nicht verhandelbaren Kontrakt. Der Klub würde den Youngster gerne längerfristig bei sich im Sportpark auflaufen sehen. Daraus wurde aber nichts, Felix Göttlicher unterschrieb den Vertrag nicht. Das Angebot sähe für den Nachwuchsspieler - resultierend aus geringeren Einnahmen durch die Liga und Einbußen durch die Corona-Pandemie - eine Kürzung des Gehalts vor. Besonders kritisiert Göttlicher aber die fehlende Kommunikation zwischen Verein und Spieler: „Mein Berater und ich haben mehrmals versucht, das Gespräch zu suchen, um eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden. Das wurde leider abgeblockt.“

Andererseits kann man den Regionalligisten bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Denn der Klub lebt von den Verkäufen seiner ausgebildeten Talente. So geschehen bei den heutigen Bundesliga*-Spielern Janik Haberer und Florian Niederlechner. Jüngere Beispiele wären Shooting-Star Karim Adeyemi und Torwart-Talent Nico Mantl, die beide den Klub gen RB Salzburg* verließen und den Hachingern bis jetzt zusammen mehr als fünf Millionen Euro einbrachten.

Klare Ansage von Manfred Schwabl an Spieler mit auslaufenden Verträgen - VDV übt Kritik

„Es gehört zum Geschäftsmodell zahlreicher Klubs, Spieler möglichst günstig einzukaufen, um sie später teuer zu verkaufen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass Spieler dazu gedrängt werden, frühzeitig Verträge bei ihren Klubs zu verlängern oder ihre Klubs vor Vertragsende zu verlassen“, bewertet die VDV die Situation, die nicht nur in Unterhaching angewendet wird. Ob man im Fall Göttlicher von Drängen sprechen kann? Aussagen wie „Wenn sie (Spieler; Anm .d. Red.) nicht verlängern, dann spielen sie bei uns auch nicht mehr“ von Manfred Schwabl sind ein klares Signal.

Aus diesem Grund war es dem Klub-Chef besonders wichtig, bei einem Vereinswechsel eine Ablösesumme zu generieren, wofür der Vertrag aber hätte verlängert werden müsste. Dementsprechend verärgert dürfte Schwabl gewesen sein. Ob die Ausbootung dennoch die richtige Entscheidung war? Fraglich. Der 55-Jährige merkt an, dass die SpVgg immer mit offenen Karten gespielt hätte. Nach abgeblockten Gesprächen klingt das nicht, dennoch stehen in diesem Fall Aussage gegen Aussage.

SpVgg Unterhaching: Ein fader Beigeschmack bleibt auf alle Fälle bestehen

Mit einer Äußerung verwirrt Manfred Schwabl jedoch. Laut ihm gäbe es „für beide Parteien Rechte und Pflichten“. Des Weiteren störe es den Präsidenten, dass es „immer nur um die ach so armen Spieler geht“. Dabei bestünde durchaus das Recht für Göttlicher, eine Vertragsverlängerung nicht zu akzeptieren. Auf der anderen Seite stehe er aber in der Pflicht, seinen laufenden Kontrakt bis Vertragsende zu erfüllen, was der Spieler auch vorhat: „Ich werde weiterhin sehr konzentriert trainieren und alles was in meiner Macht steht für den Verein und die Mannschaft geben.“

Dennoch macht sich mit Schwabl-Aussagen wie etwa „Wir sind nicht der härteste Verein, aber einfach nur konsequent“ das Gefühl breit, der Klub wolle an Göttlicher ein Exempel statuieren. Dass sich die umstrittene Herangehensweise im Zweifelsfall rächen wird, ist nicht ausgeschlossen. In der laufenden Spielzeit vermutlich nicht, da die Hachinger genügend Puffer zu den Auf- und Abstiegsplätzen der Regionalliga Bayern haben. Dennoch könnte sich die Vereinsführung mit ihrer Philosophie selbst ein Eigentor schießen. Ob Haching auch so agieren würde, wenn der Klub im Aufstiegskampf mitmischen würde? (Paul Ruser) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA