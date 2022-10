Rettet sein Leben! Sandro Wagner macht ergreifenden Aufruf für kranken Fan – fast jeder kann helfen

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

„Lasst‘s uns zammpacken“: Sandro Wagner will dem an Leukämie erkrankten Fritzi Walter helfen. © Screenshot/Facebook/Alter Wirt Siegertsbrunn

Fritzi Maurer hat Leukämie. Der Haching-Fan vom Kurvenwirt in Siegertsbrunn braucht Hilfe. Sandro Wagner ruft in einer Videobotschaft zum Handeln auf.

Unterhaching – Mit ernstem Ton beginnt Sandro Wagner seine Videobotschaft, die der Alte Wirt aus Siegertsbrunn über Facebook teilt. „Uns sind leider blöde Nachrichten überbracht worden. Der Fritzi Maurer vom Kurvenwirt – einer von unseren Supportern, jahrelang hier in der Kurve – hat leider Leukämie. Und braucht dringend eine Stammzellenspende“, erklärt der Cheftrainer der SpVgg Unterhaching.

SpVgg Unterhaching: Fritzi Maurer an Leukämie erkrankt – Wagner ruft zur Hilfe auf

Dem erkrankten Haching-Fan kann geholfen werden, dafür müssen passende Spender gefunden werden. Umso mehr Menschen an der Registrierung teilnehmen, desto wahrscheinlicher ist der Erfolg.

„Ich möchte, dass wir zusammenrücken“, ruft Wagner auf, „und würde mich freuen, wenn wir alle helfen, dass der Fritzi so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt. Ich würde mich freuen, wenn ganz, ganz viele Leute da sind und helfen.“

Am 16. Oktober findet der große Aktionstag im Feuerwehrhaus Siegertsbrunn statt. Alle gesunden Erwachsenen bis 55 Jahre können sich dort registrieren lassen und hoffentlich Stammzellenspender werden. Wer sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registriert, kann nicht nur Fritzi Maurer helfen. Die Stiftung vermittelt geeignete Spender an Blutkrebs-Patienten in ganz Deutschland.

Blutkrebs: Wie werde ich Stammzellenspender? Registrierung auch online möglich

In Siegertsbrunn geht es aber vorrangig um den Mitarbeiter des Kurvenwirts. Die Verantwortlichen haben sogar ein familienfreundliches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, damit möglichst viele potentielle Spender kommen.

Wer am 16. Oktober keine Zeit hat, aber trotzdem helfen möchte, kann das online tun. Und sich über die Website der DKMS registrieren. „Lasst‘s uns zammpacken und Dankeschön für eure Hilfe“, schließt Wagner.

Die SpVgg Unterhaching ist für ihr soziales Engagement bekannt. Jedes Jahr sammelt der Verein in der Vorweihnachtszeit für die Spendenaktion „Sternstunden“. 2021 kamen so 10.000 Euro zusammen, die bedürftigen Kindern zugute kommen.