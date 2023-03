SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Achtelfinale der Champions League ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei der SSC Neapel: So sehen Sie das Rückspiel heute live im TV und im Stream.

Neapel - In der Champions League steht das Rückspiel im Achtelfinale zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt an. Die Gastgeber konnten das Hinspiel in Hessen mit 2:0 für sich entscheiden und gehen als großer Favorit ins Rückspiel. Trotzdem wird sich die SGE nicht geschlagen geben, sondern alles versuchen, um die große Überraschung zu schaffen und doch noch das Viertelfinale der Königsklasse zu erreichen.

Fans von Eintracht Frankfurt werden ihre Mannschaft aber nicht live vor Ort unterstützen können. Die Präfektur Neapel hatte am Sonntagabend das Verbot ausgesprochen, zum „Schutz der öffentlichen Sicherheit“ sei es Anhängern mit Wohnsitz in Frankfurt am Main nicht erlaubt, Tickets für die Partie zu kaufen. Ein vorheriges Verbot war nach einem juristischen Erfolg der Eintracht gekippt worden.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei der SSC Neapel. © IMAGO/Laci Perenyi

SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Daraufhin zog die SGE Konsequenzen und verzichtet von sich aus auf Anhänger in Neapel. „Wir werden auf das Auswärtskontingent vollständig verzichten, sollte sich an der Verfügungslage nicht wider Erwarten noch kurzfristig etwas ändern. Es gäbe womöglich unzählige Wege, diesen Erlass faktisch zu umgehen und Teile unserer Fans in Stadion zu bringen. Aber erstens werden wir uns nicht in Postleitzahlengebiete aufspalten lassen. Und zweitens möchten wir niemanden vor Ort der offensichtlichen Gefahr behördlicher Willkür aussetzen, wie wir sie jetzt seit dem Hinspiel in beispielloser Form mit allen Verantwortlichen in Neapel erleben“, sagte SGE-Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

Eintracht Frankfurt wird eine Top-Leistung bringen müssen, um den souveränen Spitzenreiter der italienischen Serie A ins Straucheln zu bringen. Ansgar Knauff und Djibril Sow, die angeschlagen sind werden wohl gegen die SSC Neapel auflaufen können. „Bei Djibril und Ansgar gehe ich davon aus, dass sie am Mittwoch wieder einsatzfähig sind“, bestätigte Trainer Oliver Glasner nach dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart.

Das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt steigt am Mittwoch, 15. März 2023, um 21.00 Uhr in Neapel. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

SSC Neapel gegen Eintracht Frankfurt: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 15. März 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

